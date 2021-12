Cristina Porta se lleva "un grato sorpresón" en su primera noche de sexo con Luca Onestini

Su primer beso tardó en llegar, pero una vez que la relación entre Cristina Porta y Luca Onestini estuvo clara dentro de Secret Story ya nada pudo separarles. A veces, las relaciones surgidas dentro de un reality tienen difícil encaje en la vida real, pero parece que en este caso no ha sido así.

Durante el programa La noche de los finalistas de Secret Story, en Telecinco, a Cristina Porta le preguntaron qué tal habían ido las primeras noches juntos fuera del concurso, donde ya protagonizaron un tímido 'edredoning'.

Patricia Steisy le preguntó a Cristina Porta de sopetón si había habido un "grato sorpresón", a lo que la periodista contestó afirmativamente.

Dio más detalles además. "Primero dijimos 'espera', porque teníamos la sensación de que nos estaban grabando, pero luego dijimos 'nada, todo bien'", contaba, acostumbrados a tener cámaras grabando las 24 horas.

"Luca es un hombre que lo tiene todo. Para mí, de momento, todo bueno y está cumpliendo los requisitos", decía Porta de su nueva pareja.

"Es una bomba sexy pero lo que más me gusta es su personalidad, tiene un carácter fuerte y eso me gusta, es simpático y cuando quiere es sensible y eso a mí me fascina", añadía la joven.

Excepto el 24, que Cristina lo pasó con su familia, han pasado todos los días posibles juntos, tratando de adaptarse a la vuelta al mundo real y a la rutina. "Vamos viviendo día por día, ahora estamos desubicados. Solo sabemos que solo queremos estar juntos", zanjaba Porta.