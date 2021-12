Desarticulen a Alacant una xarxa que cometia estafes bancàries a nivell internacional i de forma massiva

En total, s'ha detingut huit persones pels suposats delictes d'estafa, falsificació de documents d'identitat, blanqueig de capitals i constitució d'organització criminal.

L'operació es va iniciar en el mes d'abril de 2020, després que els autors realitzaren, durant tres dies consecutius, un atac massiu a un gran nombre de clients d'una entitat bancària espanyola, mitjançant smishing als telèfons mòbils dels perjudicats. Van aconseguir estafar-los 600.000 euros a un total de 106 perjudicats de tot el territori nacional.

La banda recaptava les dades necessàries per a accedir als comptes dels perjudicats enviant un missatge de text a les víctimes fent-se passar pel seu banc. Una vegada que els perjudicats picaven, els autors es feien amb el control dels seus comptes des de la plataforma online de l'entitat, i modificaven la forma d'accés. Els perjudicats són tots clients de la mateixa entitat bancària, amb seu nacional.

Després de tindre el control dels comptes, feien transferències massives d'uns 5.000 euros cadascuna, des de les dels perjudicats a comptes de persones utilitzades com a mules, donades d'alta en empreses financeres en línia.

Aquestes persones, conegudes com a mules dels diners, transfereixen diners d'origen il·legal rebut en el seu compte, i a canvi els donen una comissió. Els investigadors van localitzar fins a 28 d'aquestes mules i van comprovar que pels seus comptes van passar 462.000 euros del total dels diners estafats als perjudicats. Els 128.000 euros restants van ser estafats per anàloga metodologia i mitjans, a diferents comerços a París (França).

INVERSIÓ EN MONEDES VIRTUALS O CRIPTOMONEDES

Després de transferir els diners als comptes de les mules, invertien en l'adquisició de monedes virtuals o criptomonedes, aconseguint així, a més de blanquejar el diner negre, eludir el rastreig per part dels investigadors, ja que la principal característica de la criptomoneda, és que les dades d'origen i destinació estan xifrades fent molt difícil el seu seguiment.

Una vegada adquirides les monedes virtuals, eren transferides a comptes de membres dels principals membres de la banda, que aconseguien així romandre en l'anonimat.

L'ús de mitjans digitals facilitava als delinqüents, a més, operar des de qualsevol punt geogràfic, característica que suposava un afegit al treball d'investigació policial.

Després de l'estudi de la informació obtinguda, els agents han pogut identificar un complex entramat criminal compost per 90 persones de nacionalitats letona, russa, txeca, kazakh, belarússa, francesa, alemanya, camerunense i ucraïnesa.

A Espanya s'ha detingut huit persones, d'entre 40 i 59 anys i de nacionalitats espanyola, romanesa i ucraïnesa, en les localitats de Màlaga, Sevilla, Múrcia, La Corunya, Zaragoza, Girona, València i Elx. A més, s'han bloquejat i lloc a disposició judicial un total de 25 comptes bancaris.

D'altra banda, s'ha sol·licitat a l'autoritat judicial competent 43 ordres internacionals de detenció corresponents als principals integrants del grup criminal. Les diligències, que van ser posades a la disposició del Jutjat d'Instrucció d'Alacant, han sigut traspassades a l'Audiència Nacional.

L'operació ha sigut desenvolupada per agents pertanyents a l'Àrea d'investigació del Lloc de la Guàrdia Civil de Sant Joan (Alacant), que han comptat amb la col·laboració d'agents de la Unitat Tècnica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Madrid, de les Unitats Orgàniques de Policia Judicial de Girona, Màlaga, Sevilla, Zaragoza i La Corunya, així com de membres d'Interpol, d'Europol, i de diferents cossos policials de Letònia, Rússia, França, el Kazakhstan, Alemanya, el Canadà, els Estats Units, Liechtenstein, el Camerun, República Txeca, Ucraïna, Polònia, Bielorússia i el Regne Unit. La investigació continua oberta, per la qual cosa no es descarten noves detencions.