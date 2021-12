Las peores Navidades de las Campos: su distanciamiento se incrementa y pasan las fiestas separadas

Hasta este viernes por la tarde, Carmen Borrego, María Teresa Campos y Alejandra Rubio iban a pasar la Nochebuena juntas en casa de Terelu pese al distanciamiento que hay entre ellas desde hace meses, pero no ha sido así.

Kiko Hernández ya anunció esta semana en Sálvame que la propia Carmen había tenido una conversación con alguien en la que criticó contundentemente a su familia y podía peligrar la celebración.

Este sábado, ha sido Terelu quien ha confesado en Viva la vida que finalmente no pasaron la Nochebuena todas juntas por "una razón de peso" que llevó a que no se reunieran.

"La cena de las Campos ha sido tranquila", ha reconocido, ante la incredulidad de los compañeros por la confesión y la seriedad que ha mostrado Terelu al revelar esta información.

El motivo que les ha llevado a no reunirse ha sido que un miembro de la familia de Carmen había tenido contacto con un positivo, por lo que prefirieron tener precaución para proteger a la presentadora que ya tiene 80 años.

Pese a tener preparado ya el menú antes de la tarde de este viernes, Carmen Borrego no asistió a la cena de Nochebuena, aunque sí que hablaron por videollamada. Quien sí que acudió fue María Teresa Campos, Alejandra Rubio, una prima de ellas y la propia Terelu, que dieron negativo en la prueba de antígenos que se realizaron.

Terelu ha desmentido la confesión que hacía Carmen Borrego en Sálvame sobre un supuesto acercamiento entre ambas. "Yo no he hablado con mi hermana Carmen del conflicto en ningún momento, mantengo conversaciones del día a día con ella, pero no con respecto al conflicto de los últimos meses", ha concluido.

Sí que ha confirmado que "antes de que llegaran las Navidades" habían quedado para hablar, pero por diferentes circunstancias laborales no han podido llevarlo a cabo aún.