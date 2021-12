La emoción de Luis de Lama en su regreso a 'Pasapalabra': "He vuelto a mi casa"

Si por algo se ha caracterizado Pasapalabra desde su regreso a Antena 3 en 2020 es por los reencuentros con las caras más conocidas del programa, que fue emitido por Telecinco durante 12 años, hasta que en 2019 el Tribunal Supremo obligó a su cancelación y la cadena de Atresmedia se hizo con sus derechos.

Cuando el pasado mes de febrero el concurso cumplió 20 años, el espacio emitió un programa especial muy emotivo con la presencia de Silvia Jato y Jaime Cantizano, presentadores de Pasapalabra en sus inicios, y Orestes y Rafa Castaño, míticos concursantes del formato.

Ese retorno esporádico, además, le dio la oportunidad a Orestes de volver a participar de forma oficial y definitiva en Pasapalabra, y el burgalés se ha agarrado con fuerza a ella, porque desde entonces no ha faltado ni un solo día y está cada vez más cerca de completar 'El Rosco'.

Siguiendo con esta idea, el concurso decidió regalar a sus seguidores un nuevo reencuentro el día de Nochebuena, convirtiendo a Luis de Lama y Marco Antonio en los representantes de los equipos naranja y azul, y a Cristina Pedroche, Josema Yuste, Luis Merlo y Alaska en sus compañeros, informa Antena 3.

Los aplausos antes de volver a jugar 'El Rosco' emocionaron a Luis, que estuvo al borde de las lágrimas viéndose de nuevo en el plató. "No empecemos ya, ¿eh?", le dijo de broma Roberto Leal. "Yo llevo así desde casa", decía el concursante con una sonrisa.

"Estoy... imagínate, no me lo creo. He vuelto otra vez a mi casa", decía muy ilusionado. "Pasapalabra me ha dado mucho", confesaba, y aprovechaba el momento para elogiar al equipo del programa, recordando lo bien que se lo había pasado participando en él.