Cs critica la "falta de previsión" de Puig ante el aumento de casos: "No ha aprendido nada de olas anteriores"

Merino, en un comunicado, ha considerado que el jefe del Consell "no es de fiar" y que "solo sabe solucionar los problemas a golpe de cerrojazo y criminalizando siempre a los mismos".

La síndica de Cs ha expresado sus "dudas" respecto a la "unidad del tripartito", ha subrayado que "cada negociación de presupuestos es un suplicio" y ha lamentado que Puig "permite las ocurrencias de sus socios porque les necesita para mantenerse en el sillón".

"Sus siete años de gobierno son siete años perdidos porque no se han solucionado los principales problemas de los valencianos, como el agua o la financiación", ha añadido, al tiempo que ha criticado que Puig "no ha hecho los deberes y el PSOE y PP a nivel nacional no han sabido estar a la altura".

Además, ha denunciado que desde que gobierna el Botànic -integrado por PSPV, Compromís y Unides Podem- en la Comunitat Valenciana "se han creado problemas nuevos, como la pérdida de libertades o la imposición lingüística".

"Puig tiene una mirada cortoplacista y gobierna lastrado por sus socios y por eso no se plantea las grandes reformas que necesita esta comunidad", ha considerado, y ha defendido que la Comunitat Valenciana "necesita un cambio de gobierno para desarrollar todo su potencial con políticas liberales y centradas".