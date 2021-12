La tajante frase de una hija de Bertín Osborne sobre la ausencia de su padre durante su infancia: "No noté el divorcio"

El Deluxe saltó del prime time este sábado 25 de diciembre para abrirle paso a Su casa es la suya. El programa contó con Toñi Moreno como maestra de ceremonias, que le hizo una entrevista muy personal a Bertín Osborne en su propia casa. No se lo perdieron ni Fabiola Martínez, exmujer del también presentador, ni sus tres hijas y sus dos hijos.

Alejandra, Eugenia y Claudia, las hijas más mayores del cantante, hablaron sobre cómo vivieron la ausencia de su padre, pues fueron criadas por su madre, Sandra Domecq, debido a que el artista priorizaba su vida profesional. Él mismo dijo que era algo de lo que se arrepentía profundamente, pues se había perdido momentos muy importantes de sus hijas.

"Lo único que no se puede recuperar es el tiempo y yo he perdido el tiempo con mis hijas" dijo Osborne, abatido. Tanto es así, que confesó haber sufrido mucho al leer Lo mejor de ti (Planeta), una novela de su hija Claudia en la que narraba algunos de los momentos más duros de su vida. Y es que, según el entrevistado, descubrió en sus páginas muchas cosas de su hija que no sabía y varias ocasiones en las que no estuvo ahí para ella.

Esto llevó a una emotiva conversación entre ambos en la que se pidieron perdón, según recogió Claudia. Sin embargo, lo más duro no lo dijo ella, sino que vino a colación de un recuerdo de Alejandra, otra de las hijas. Cuando Bertín se separó de Sandra Domecq, su primera mujer, ella estaba embarazada de su hija Claudia.

Entonces, Bertón pasó a vivir durante 14 años en el extranjero, por lo que apenas compartió tiempo con sus hijas en esa etapa. Alejandra fue la más consciente de la separación dado que era la mayor, pero confesó que, aunque sonara "horrible", no le costó superarlo: "Él no estaba nunca, entonces no hubo mucha diferencia, siempre estaba viajando, nuestra infancia ha sido con nuestra madre, él no estaba en el día a día", comentó.