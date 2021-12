Bertín Osborne, sobre Isabel Díaz Ayuso: "No entiendo que le estén haciendo la cama en su propio partido"

El Deluxe saltó del prime time este sábado 25 de diciembre para abrirle paso a Su casa es la suya. El programa contó con Toñi Moreno como maestra de ceremonias, que le hizo una entrevista muy personal a Bertín Osborne en su propia casa. No se lo perdieron ni Fabiola Martínez, exmujer del también presentador, ni sus tres hijas y sus dos hijos.

Pero antes de que todos ellos y ellas se incorporaran, Moreno pudo hablar a solas con Osborne y ponerle algunos saludos de sus amistades y de personas a las que él había entrevistado, y ese fue el caso de Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y eso que, sobre Madrid, el invitado no tuvo palabras bonitas precisamente... "No puedo vivir en Madrid, tengo que vivir en Andalucía. Fuera de aquí echo mucho de menos a mi familia, mis amigos, las tapas a la una y media y el grifo de cerveza... no puedo estar allí, con dos días me empiezo a encontrar mal y a Fabiola le pasaba justo al revés", recordó.

Justo después de esa declaración, Moreno le dio paso al saludo de Ayuso, que le propuso repetir la barbacoa que hicieron cuando la entrevistó en Mi casa es la tuya y le preguntó que por qué términos como "cervecita" y "tapita" solían usarse con diminutivos, especulando sobre si era para quitarle culpa a sus consumidores. Osborne ignoró la cuestión, pero fue muy contundente al hablar de la presidenta regional.

"La admiro una barbaridad, qué fenómeno es Isabel, es un personaje... y te voy a decir una cosa, es una chavala con una personalidad increíble y una capacidad increíble también. Está muy bien asesorada con Miguel Ángel, pero sí te voy a decir que me asombra profundamente y me cabrea muchísimo que le estén haciendo la cama dentro de su propio partido, me parece de quinta regional", sentenció el cantante en uno de los momentos más tensos de la entrevista.