Tu horóscopo diario: domingo 26 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 26 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay muchas posibilidades de que alguien te pida un consejo, y éste será muy equilibrado ya que vas a ser capaz de ver con mucha objetividad lo que está pasando, porque valorarás muchos aspectos más allá de lo que se ve en la superficie. Acertarás.

Tauro

Es día para dejar el sofá y mover el cuerpo. Si no te dedicas a hacer un deporte demasiado en serio, al menos no te quedes en casa y te dejes llevar por la pereza porque el sedentarismo no te conviene nada y menos ahora con ciertos excesos cometidos.

Géminis

Una comida o un encuentro con alguien que te cae muy bien se transformará en un interesante intercambio de ideas que te activa mentalmente. Será muy reconfortante y, además, amena. Podrás explicar algo que te ha sucedido y eso aclarará mucho tu mente.

Cáncer

Sentirás generosidad en tu corazón y eso te impulsa a dar una nueva oportunidad a alguien que te ha defraudado, quizá en un asunto en el que se mezcla lo personal y lo profesional. No te ha gustado cómo ha actuado, pero le darás la opción de rectificar.

Leo

Hay una limitación emocional que estás dispuesta o dispuesto a superar porque el dolor que la causaba comienza a desaparecer. Es una herida que se va cerrando paulatinamente, con paciencia y tiempo. Hoy das un paso hacia esa regeneración.

Virgo

No cierres la puerta a volver a estar en contacto con un amigo o una amiga que ya no está tan presente en tu día a día. Es cierto que ese alejamiento no lo comprendes muy bien, pero quizá tengas que analizar algunas actitudes tuyas del pasado.

Libra

Has tenido un reencuentro que has tenido que gestionar emocionalmente con mucho cuidado y eso te puede pasar hoy factura y quizá te encuentres con un bajón. Pero no durará mucho, ya que vas a seguir adelante sin dar ningún paso hacia atrás.

Escorpio

Las emociones se contagian y si procuras hacer un esfuerzo y estar de buen talante hoy, los más cercanos se van a encontrar también más inspirados, amables y comunicativos. Al final podrás disfrutar de un momento de intimidad muy intenso.

Sagitario

No puedes permitir contagiarte del pesimismo de alguien que lo ve todo negro o que no encuentra esperanza en nada. Es cierto que hay cosas que son complicadas, pero no por eso debes dejar que esa mirada penetre en tu interior.

Capricornio

No huyas de esos problemas en los que tienes responsabilidades reales. La mejor manera de solucionarlos es hacerlos frente y lo sabes de sobra. Es el momento de hacerlo, aunque eso signifique que no podrás guardar tanto dinero.

Acuario

Surgen hoy aires de renovación, ganas de cambiar algo, aunque sean pequeños detalles y es que una persona que has conocido hace relativamente poco tiempo y quizá por las redes sociales te impulsa a darte esas oportunidades. Energía en alza.

Piscis

No te ha gustado su actitud y hablarás muy seriamente con una persona que ha provocado un cierto revuelo a tu alrededor al desvelar algo que te apetecía tener reservado para la gente más cercana. Si te pide perdón, acéptalo, pero aléjate de ella.