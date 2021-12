Declaran el fin de la erupción del volcán de La Palma

"La erupción ha terminado". Con estas cuatro palabras, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias y director del Pevolca, Julio Pérez, ha comunicado oficialmente el fin de la erupción del volcán de La Palma después de "85 días y ocho horas".

Tal y como ha detallado este sábado en una comparecencia, la erupción concluyó el pasado día 13 de diciembre por la tarde, "pero solo hoy puede decirse, cuando se ha comprobado por el comité científico" del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias.

"El fin de la erupción no significa el fin de la emergencia", ha incidido el consejero canario. "Sigue siendo imperativo mantener el mismo grado de precaución", ha añadido, ya que "los riesgos y los peligros subsisten".

Tras las comprobaciones científicas, "no hay lava, no hay piroplastos, no hay tremor, no hay deformaciones", ha enumerado Pérez, que ha detallado que la erupción comenzó el 19 de septiembre hasta el 13 de diciembre, 85 días y 8 horas en total. "Hemos pasado un otoño volcánico, literalmente", ha valorado el consejero.

Ahora, tras dar por concluida la erupción, Pérez ha reconocido que sienten "alivio", porque ahora se podrán dedicar "plenamente" a la rehabilitación de las zonas destruidas. "Ahora toca reconstruir, mejorar, reponer", ha indicado, al tiempo que ha anunciado el plan de realojo, que comenzará este lunes y será "paulatino".

Por su parte, Carmen López, del comité científico del Pevolca, también ha insistido en que el final de la erupción no implica el final de otros "peligros" o incluso la "reactivación magmática".