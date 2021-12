El aviso de un experto español de la Universidad de Oxford: "Al virus le quedan pocos trucos"

El profesor de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford Daniel Prieto-Alhambra empieza a pensar que a la covid-19 "le quedan pocos trucos" y cree que la variante ómicron puede ser "la última mutación que nos sorprenda" del virus.

En declaraciones este viernes a Catalunya Ràdio, Prieto-Alhambra se muestra confiado en que si se suministran con rapidez las terceras dosis y se aplican restricciones se logrará ralentizar la transmisión comunitaria de la covid y "podríamos llegar a tiempo de evitar el colapso".

Sobre la disparidad de criterios entre las diferentes administraciones, asegura que no se deben a "un criterio científico" y recuerda que el virus no tiene en cuenta el lugar de procedencia de las personas a la hora de infectar.

El uso obligatorio de la mascarilla en la calle, a su juicio, solo tiene sentido si no se puede mantener la distancia de seguridad pero, "en general, no sirve para mucho, no es una medida que tenga ninguna evidencia que pueda reducir la velocidad de transmisión", ha asegurado.

Según los modelos matemáticos de que disponen, el pico de la sexta ola de la covid llegará a mediados de enero y confía en que con las restricciones adoptadas por la Generalitat de Catalunya y si se aceleran las terceras dosis "esperemos que en lugar de un pico sea una ola rebajada". Es difícil, reconoce, predecir si vendrán más olas, pero transmite una cierta esperanza al afirmar: "Empiezo a pensar que al virus le quedan pocos trucos".

El profesor Prieto-Alhambra recuerda que "tenemos un virus muy transmisible y escapa mucho a la inmunidad que confieren las vacunas", aunque "siendo un poco optimista, esperaría que esta fuera la última mutación que nos sorprenda".

Sin embargo, quiere ser realista y subraya que, por los datos de que disponen, la variante ómicron escapa a la inmunidad de las vacunas y rompe esta barrera en cuanto a la infección sintomática, pero no parece que lo haga tanto por lo que respecta a la infección severa.

"Veremos muchas infecciones -augura-, sería de esperar que viéramos pocas severas", aunque alerta de que, según la pequeña muestra que tienen del Reino Unido, cuando la variante ómicron infecta a personas no vacunadas, la severidad es similar a la que causa la variante delta, por lo que "recomendaría que corran a vacunarse cuanto antes".