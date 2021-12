El plató de La casa de los secretos se convirtió, en la noche del jueves, en todo un ring de boxeo donde los golpes entre Lucía Pariente y Jorge Javier Vázquez se sucedían uno tras otro hasta acabar con la madre de Alba Carrillo expulsada del plató de Telecinco.

El presentador no dudó en tildar de desagradecidas a madre e hija y, especialmente, llamó "mentirosa" a Lucía Pariente, que no pudo evitar responderle diciendo que él era un "bravucón". Esta palabra no sentó nada bien al comunicador, que decidió expulsar del plató a Lucía.

Justo después, Jorge Javier, mirando directamente a cámara, se dirigió a Alba Carrillo, que no se encontraba en el plató, para decirle: "Mucho cuidadito con Twitter, porque estamos hasta las narices, ¿te enteras? Y aquí ya de jueguecitos ninguno, a mí ni me nombres jamás, ¿de acuerdo? Ni utilices juego sucio contra este programa mintiendo y sembrando dudas. ¡Cuidadito! Como diría mi Mila Ximénez, 'yo no amenazo, ejecuto'".

Jorge Javier: “Alba Carrillo, cuidado con el twitter porque estamos hasta las narices” #SecretFinal pic.twitter.com/rEmaeczt3z — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 24, 2021

En la mañana de este viernes, Iván García, colaborador de Ya es mediodía, ha podido hablar con su compañera, Alba Carrillo, quien le ha explicado que ha pasado "una noche complicada", puesto que no esperaba el comentario del presentador. Además, ella ni siquiera pudo defenderse en el momento.

García ha agregado, bajo la atenta mirada de sus compañeras, que a la influencer tampoco le ha sentado nada bien la pasividad de José Antonio Canales Rivera en ese momento, quien se había comportado hasta entonces como un verdadero amigo tanto con Lucía Pariente como con Alba Carrillo, con quien podría, incluso, estar manteniendo una relación.

Alba opina sobre la reacción de Canales en 'Secret Story'. ALBACARRILLOOFICIAL / INSTAGRAM

Sonsoles Ónega, preocupada por una de las noticias bomba de los últimos días, ha preguntado si este enfado de Carrillo podría afectar a su relación con Canales. A lo que Iván García ha explicado que la colaboradora del matinal ha publicado una imagen de sus historias de Instagram en la que deja claro lo que piensa acerca de la actitud de su amigo en la noche del jueves. "Decepción", ha sentenciado la hija de Lucía Pariente.