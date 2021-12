De los conflictos en el clan Pantoja no se libra ninguno de sus miembros. En la mañana de este viernes y a pocas horas de Nochebuena, la familia sigue estando en boca de todos y no solo por la decisión de pasar separados estas fechas tan señaladas, tal como este jueves confirmó Isa Pantoja.

Ha sido Paloma García-Pelayo, colaboradora habitual de El programa de Ana Rosa, quien dado la exclusiva de la mañana en el Club Social del matinal de Telecinco. La periodista ha explicado que la demanda que Kiko Rivera interpuso contra su tío Agustín Pantoja, por un presunto delito de estafa y apropiación indebida, ha quedado archivada.

La colaboradora ha agregado que pese a las declaraciones en las que el DJ manifestó su intención de retirar la demanda, finalmente no fue así. "Después de meses de diligencias, han testificado los arrendatarios y una persona muy cercana a la familia que tenía todos los detalles de los alquileres de la renta, porque la denuncia se basaba en las rentas de los alquileres de Cantora, que Kiko decía 'yo tengo mi parte y no he recibido ni un euro', se lo reclama a su tío porque es el que gestiona los cobros y los alquileres", ha explicado Paloma.

Así, García-Pelayo ha apuntado que "la defensa de Kiko ha podido probar que los ingresos por esas rentas que, además, se negociaron por cinco años adelantados, a razón de unos 60.000 euros por año, para pagar la multa de Isabel Pantoja. Y así consta, consignado en la Audiencia Provincial de Málaga. Por lo tanto, no hay apropiación indebida y Agustín Pantoja no se ha quedado con parte de este dinero".