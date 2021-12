Estas son las mejores zapatillas de estar por casa para pasar una Nochebuena y Nochevieja caseras y con estilo

Cuando la elegancia y la comodidad se unen en el calzado, sabemos que hemos encontrado una joya. En estas extrañas Navidades, en las que pasaremos más tiempo en casa, se imponen los looks comfy, aunque necesitamos darles ese toque de glamour para sentir que ya estamos en fiestas.

Aunque los vestidos son una prenda muy versátil y cómoda que no nos dará ningún problema, el verdadero drama es con el calzado. Si vamos a estar en casa no apetece ponerse unos tacones, pero las zapatillas rosas con orejas de conejito nos acaban arruinando el look.

No obstante, hemos dado con las zapatillas perfectas con las que estar cómodas sin estropear nuestro outfit navideño y se encuentran en la web de H&M. Se trata de un par de tipo peluche en color negro, con el talón al aire y una gran hebilla en color dorado en el centro que le da el toque glam.

Zapatillas de fiesta para andar por casa. H&M

En cuanto abramos la puerta, todo el mundo se quedará maravillado con nuestro calzado. Sin embargo, por mucho que nos gusten, no las podemos sacar a la calle porque las terminaríamos echando a perder. No obstante, que sea un zapato tan exclusivo que solo lo podremos lucir en casa le dan ese toque tan especial y único.

Solo las podemos adquirir en la web de H&M a un precio de 29,99 euros y están disponibles de la talla 35 a la 42, pero habrá que darse prisa porque enseguida este diseño vuela.