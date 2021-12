Mompó pide confiar en los alcaldes: "Ya está bien de hablar de municipalismo para seguir haciendo lo mismo"

"Somos conscientes y entendemos lo difícil que es en una pandemia como esta" la gestión, "pero con la experiencia que hemos adquirido y haciendo caso a todo el personal sanitario, hay que tomar decisiones y tomarlas ya", ha expuesto en una entrevista a Europa Press.

El también portavoz del PP en la Diputación de Valencia ha señalado que lo que quieren los alcaldes es que los dirigentes de administraciones superiores "tomen decisiones" porque "lo que no podemos es estar, como se está haciendo ahora, con el estudio demoscópico".

"Pedro Sánchez sale diciendo hoy que sí, mañana que no; pasado, que no sé; y el otro, que ya no me acuerdo. En función de cómo van saliendo las estadísticas va vendiendo España a trozos", ha lamentado.

Vicente Mompó, que ha insistido en lo "complicado" de gestionar y decidir siempre y "más en un momento como esta pandemia, ha considerado que en la sexta ola de la Covid-19, se debe "dejar de mirar de reojo". "Es difícil compatibilizar la sanidad con todo el tema social y económico, pero tomemos decisiones. No estemos esperando a que nos venga el ciclón otra vez. No hace falta pasar de cero a cien, podemos ir gestionando cosas, tirando adelante y confiar con los alcaldes", ha agregado.

"Ya está bien de hablar de municipalismo, de mundo rural, de mayoría de edad y de toda esta palabrería que nos sueltan los de arriba para continuar haciendo lo mismo", ha expuesto para reclamar que todo eso se traduzca en confianza en los primeros ediles.

El responsable municipal de Gavarda ha asegurado que estos siguen "sin saber qué está sucediendo" y ha repetido la demanda de información. "No tengo ninguna curiosidad en saber si quien está contagiado es la tía Pepica, qué sexo tiene o qué edad. Eso me da igual, lo que no me da igual es saber si tengo 30 contagiados -en el municipio- y dónde los tengo para poder actuar de una forma u de otra y preocuparme de una manera o de otra", ha planteado.

Mompó ha recordado que los alcaldes son quienes están "a pie de calle" y quienes despachan "a diario con todos los vecinos" y ha opinado que pueden "ayudar a mentalizar, a convencer y a hacer ver que la situación es la que es y que entre todos tenemos que superarla".

"La sensación muchas veces es que aquí estamos más pendientes, en la parte nacional, de ayudar a los proetarras, a los independentistas o de si el presupuesto lo votan en contra y, en la Comunitat, de intentar no cabrear a Compromís, de los pactos, de que no salga no se qué" tema que "de centrarse y tomar decisiones", ha añadido.

El presidente provincial del PP ha censurado que la reunión entre el presidente del Gobierno y los responsables autonómicos para abordar la nueva ola de la pandemia se haya producido a dos días de Nochebuena y no antes.

Asimismo, ha dicho que "como buen alcalde", reclama "dinero" para poder actuar desde los municipios y asumir competencias con las que se encuentran.

"Al final, estamos los alcaldes ocupándonos de todo, como en la primera ola. Ante lo primero estaba justificado, ahora ya no tanto. Es momento de decisión y de información. Y si hay algo que tienen que terminar haciendo los alcaldes, que nos lleguen recursos materiales, económicos y lo necesario para desempeñar lo que nos piden que hagamos", ha declarado.

"HACER LAS COSAS BIEN"

Por otro lado, al hablar de la gestión diaria como primer edil, Vicente Mompó ha explicado que como alcalde no le preocupa "gustar uno a uno a todos los ciudadanos sino hacer las cosas bien y hacerlas bien por el pueblo", dado que "al final de la carrera lo que es bueno para el pueblo es bueno para todos los ciudadanos".

El titular del PP en la provincia de València ha hablado también de la situación actual de la hostelería y ha expuesto que sus locales "no son el problema de la pandemia o la causa sino que son parte de la solución". "Se ha demostrado ya que con respeto, responsabilidad, profesionalidad y cuidado se pueden hacer cosas y que la gente siempre está más segura dentro de los locales que haciendo botellón en la calle", ha asegurado.

"Igual que entendemos que la situación es complicada, también se tiene que entender que el sector no puede aguantar ya más situaciones como la que estamos viviendo", ha apostillado, además de pedir que se tenga "en cuenta este mensaje a la hora de tomar decisiones".

"ASÍ SE MUERE"

Por lo que respeta a la educación, ha criticado la gestión del Govern del Botànic en esta materia y que "haya hecho poco más de 50 centros educativos" frente a los 633 durante la etapa del PP, ha apuntado, a la vez que ha reclamado mayor ejecución y ha rechazado el "adoctrinamiento".

Finalmente, en materia de Agricultura ha considerado que "no puede ser que sea rentable para todos menos para los agricultores" y ha advertido de que "así se muere". "No puede ser que los costes de producción sean cada vez más altos y los precios en origen cada vez más bajos", ha destacado.