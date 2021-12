Las tendencias para 2022 en belleza que ya están arrasando en TikTok

Ya estamos a las puertas del nuevo año y las redes sociales se han ido llenando de todas las tendencias que nos acompañarán en el 2022. TikTok, madre de todas ellas, es la primera que las ha recogido y encargado de hacerlas viral.

La generación Z se ha tomado su trabajo de renovar las modas en serio y nos traen nuevas tendencias en materia de belleza que nada tienen que ver con las de los últimos años, apostando por la naturalidad con toques de fantasía.

Una piel cuidada, el regreso con fuerza del colorete, los labios de los noventa y el efecto Euphoria, son las tendencias más destacables vistas en la red social del momento, que ya se ha convertido en la nueva pasarela donde adelantarnos a lo que se llevará en los próximos meses. Gisela Bosque, National Make Up Artist de Sephora, nos habla de ellas.

Piel cuidada

El efecto clean look o maquillaje de modelo se ha hecho muy popular en TikTok y saltará a la vida real para ocupar nuestra apariencia del día a día. "La tez va a destacar será por su aspecto saludable. Las fórmulas de las bases de maquillaje van a permitir que la piel brille, y aportarán al mismo tiempo beneficios para su cuidado, como la hidratación o los efectos antiaging", explica Gisela Bosque.

Colorete morado

Como ya adelantamos hace unos días, el colorete morado será una de las grandes tendencias para el 2022. TikTok se ha llenado de vídeos y tutoriales donde muestra lo favorecedor que queda y el efecto "piel saludable" que deja en el rostro. "Las fórmulas en crema y en polvo en tonos ciruela, malva o lavanda se han contado por miles entre los vídeos cortos y, aunque a priori puedan parecer algo extremas, lo cierto es que es un tono especialmente favorecedor. Podemos afirmar que el morado es el nuevo rosa, y no nos estaremos equivocando", señala la maquilladora.

Labios de los 90

El perfilador ha vuelto no solo para hacer los labios más voluminosos con el over lip, también para darle un toque diferente a nuestros looks de maquillaje. “El próximo año viajaremos al pasado, concretamente a los años noventa y a sus labios definidos”, asegura Bosque. “El perfilador volverá a estar más presente que nunca, junto a los tonos marrones. También destacará el brillo de labios y las fórmulas más glossy frente a los acabados mate”.

Efecto 'Euphoria'

El maquillaje creativo sigue con nosotros, sobre todo en cuanto a purpurina gracias a la tendencia Y2K, inspirada en los 2000. “El efecto Euphoria continúa vivo. Maquillaje de ojos gráfico, glitter alrededor de la mirada y aplicaciones de piedras para remarcarla, van a tener un protagonismo absoluto en las noches de 2022. ¿Un consejo? Para evitar poner perdida de purpurina tu ropa, prueba a utilizar fórmulas en crema”, advierte la Gisela Bosque.