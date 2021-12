Cenas de familia

Estas Navidades nos las prometíamos muy felices, con ganas de resarcirnos de las del año pasado que trastocaron tanta vida y tantos planes. De hecho, las semanas previas las hemos vivido con euforia: calles abarrotadas, tiendas y supermercados a tope, los restaurantes con listas de espera para cenas de amigos y de empresa.

Todo anunciaba unas Fiestas a lo grande, pero en los últimos días la alegría empezó a desinflarse. Ómicron, el nombre de la nueva amenaza, ocupa las páginas de la prensa, los espacios de los informativos y se ha convertido en tema central de todas las conversaciones.

Vuelve el miedo, el temor o la prudencia. Aquí estamos de nuevo decidiendo a última hora si es acertado o no reunir a toda la familia o mejor no correr riesgos y recortar el número de asistentes. El alto nivel de vacunación, los test de antígenos y las pruebas PCR que se multiplican, dan tranquilidad y confianza, pero no del todo. En esta ocasión desde el Gobierno se ha optado por las recomendaciones frente a las restricciones.

En manos de cada uno estarán las decisiones que se tomen respecto a las celebraciones de familia. Ojalá acertemos y seamos capaces de combinar el deseo y casi diría la necesidad de pasarlo bien estos días después de un año tan duro con la sensatez que de nuevo la realidad impone. De todo corazón les deseo una feliz Navidad, que buena falta nos hace