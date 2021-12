Tras el fin de MasterChef Celebrity 6 y el triste fallecimiento de Verónica Forqué, muchos han puesto el foco en el talent debido a los momentos que la actriz protagonizó allí y su abandono del programa tras decir que estaba "agotada". Sin embargo, una amiga de la intérprete aseguró que su cansancio se debía a que pasó la Covid, exonerando al formato de cualquier responsabilidad.

Del mismo modo lo confirmó Juanma Castaño, uno de los ganadores de la edición, quien aseguró que "ese testimonio de 'estoy cansada' era cierto", pero se debía a "que Verónica salía de la Covid", virus que además contagió tanto a él como a Miki Nadal. Y ahora ha sido el humorista, el otro vencedor del programa, quien ha querido salir en defensa de MasterChef públicamente.

"Es uno de los programas en los que más a gusto he trabajado. [...] El equipo técnico y artístico que hace posible este programa es excepcional", ha alabado en un post de Instagram. "Yo no he recibido más que facilidades a la hora de afrontar este reto y me consta que lo mismo le pasó al resto de mis compañeros. Hemos sido muy felices".

"Desde el primer momento supe donde me metía. Se me avisó. Iba a ser muy intenso pero muy gratificante. Y así fue", ha continuado. "MasterChef es un talent de cocina pero también es un programa de entretenimiento y, como tal, lo afronté desde el primer cocinado y la primera grabación".

"Verónica merece una mención aparte muy especial. Como dije en su momento esta ha sido la edición de la Forqué. Nos tenía a todos enamorados con su forma de ser", ha halagado. "Ninguno pudimos con ella. Solo pudo con ella la maldita Covid que contrajo y la dejo sin fuerzas. Lo puedo asegurar, porque tanto Juanma como yo la contrajimos también".

"Nosotros pudimos aguantar, pero para Verónica y ese cuerpo tan menudo y vivaracho fue demasiado", ha asegurado. "Verónica disfrutaba trabajando y no penséis que las críticas le afectaban. Ella no leía los comentarios en redes sociales, era mucho más inteligente que eso".

"Esa tristeza en forma de depresión que iba y venía de vez en cuando a su vida desde hacía unos años acabó con ella 5 meses después de acabar el programa. Aunque, y esto es una opinión muy personal, a lo mejor ella lo tenía decidido desde mucho tiempo antes", ha comentado. "Y quien quiera ensuciar por motivos que desconozco a este programa y la labor incansable de sus más de 200 trabajadores honrados, simplemente se equivoca".