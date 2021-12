"He probado el pene de reno", "La Puerta del Sol es mi refugio": Las mejores frases de Pedroche en 'El hormiguero'

Cristina Pedroche fue la encargada de cerrar la semana y el año de El hormiguero, donde avanzó algunos detalles de su vestido en las Campanadas de Antena 3 junto a Alberto Chicote.

Pablo Motos intentó que su antigua colaboradora (la temporada anterior tenía una sección sobre patentes fallidas) le contase cómo iba a ser el vestido de Fin de Año, pero la madrileña solo dejó algunas pistas sobre su look.

La charla de la presentadora con el valenciano dejó algunas frases destacadas:

- "La Puerta del Sol es mi refugio, es el sitio donde mejor me siento".

- "Llevo una peluca de pelo natural porque no quiero que se sepa lo que hay debajo".

- "Este año no hay problema con la talla del vestido, no pasaría nada si engordo 10 kilos".

- "Casi me he hecho budista de la meditación que hago".

- "El traje de las Campanadas no es un vestido como tal, no hay tela, es otra cosa, es un mensaje".

“Este año pasan más cosas aparte del vestido” - @CristiPedroche nos da pistas del mítico vestido de las campanadas #PedrocheEH pic.twitter.com/S0faFmVlDE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2021

- "Muy poca gente conoce el secreto: Mi peluquero, mi maquilladora, Josie, Dabiz Muñoz y yo".

- "Es la vez que más tapada he venido a El hormiguero".

- "Antes de ser famosa no sabía ligar, no se me acercaba nadie".

- "A Dabiz le entré yo y, antes de darle el primer beso, ya le había comprado un cepillo de dientes para mi casa".

- "Con él he aprendido a comer bien. Mi primer café y mi primera gamba las comí con Dabiz".

- "La primera vez que fui con Dabiz a un restaurante fue a un japonés y comimos tuétano, erizo, ostras, caviar...".

- "Hace poco fuimos a Copenhague y probé el pene de reno".

Cristina Pedroche, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

- "Vamos a mejorar las condiciones de nuestros trabajadores en Diverxo, por eso hemos subido el precio, pero a día de hoy, el restaurante pierde mucho dinero al año".

- "Venir a El hormiguero es especial porque, para mí, es el mejor programa del mundo, marca España".

- "No creo que hay agente en Sol durante las Campanadas por la situación que estamos viviendo".

- "El catering de Antena 3 y La Sexta durante la emisión de las Campanadas es de Chicote".

- "En el set de la retransmisión de las Campanadas no entra el alcohol".

- "Antes y después del vestidazo de Fin de Año voy en chándal".