Cristina Pedroche da detalles del vestido de Fin de año e insinúa que se va a rapar: "Para volver a tener esta melena tendrán que pasar dos años"

Cristina Pedroche fue la última invitada de El hormiguero este 2021, donde acudió para avanzar algunos detalles de su vestido en las Campanadas de Antena 3, que cada año aumentan en audiencia y en expectativas por su look.

La presentadora apareció en el programa de Pablo Motos con un vestido con su anatomía estampada: "Creo que si subo una foto a Instagram me la van a censurar", reconoció la madrileña.

¡Así se entra en un plató! Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero ¡@CristiPedroche! #PedrocheEH pic.twitter.com/6swYKWNPHh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 23, 2021

El valenciano quiso saber cómo afrontaba el fin de 2021 y que podría avanzar del vestuario de este año: "Va a pasar algo en el mundo cabeza. Josie me propuso un reto y lo he aceptado. Además, los espectadores no tendrán que esperar a las Campanadas para verlo", aseguró la invitada.

"¿Estás diciendo que te vas a rapar?", señaló Motos. Pedroche le contestó que "no lo sé, pero la vida son dos días y esta melena la podría volver a tener en unos dos años. Pero lo que llevo hoy es una peluca de pelo natural".