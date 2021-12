Tu horóscopo diario: viernes 24 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 24 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu carácter hoy va estar muy chispeante y con buen humor y eso te hará tomarte todo con filosofía y sin hacer caso de comentarios. Será una noche muy tranquila en la que no te van a faltar alegrías. Los amigos te reconfortarán mucho.

Tauro

Hoy vas a bajar la guardia en el cuidado de tu salud y quizá cometas algunos excesos. Las tentaciones no te faltarán, aunque es muy probable que después te arrepientas. Pero deja de lado la mala conciencia y ya que lo haces, disfruta.

Géminis

Alguien a quien aprecias mucho pero que se había alejado de ti sin darte razón alguna, se pone en contacto contigo, quizá con wasup. No se atreve a hacerlo directamente, así que coge el teléfono y tranquilízale. Habla con tranquilidad.

Cáncer

Hoy toca conciliar intereses con la familia, aunque sepas que a veces no te entienden o que hay algún miembro de ella con el que te cuesta mantener una buena comunicación. Pero harás el esfuerzo otra vez, incluso si ya te aburre el tema.

Leo

Hoy es una jornada en la que se impone ser conciliador o conciliadora por encima de todo. No te enfades si hay alguien que no se comporta como esperas o no alaba algo en lo que te has tomado muchas molestias o has trabajado mucho. Busca la paz.

Virgo

Es normal que eches de menos a alguien que ya no está a tu lado, pero es importante que pienses que has hecho mucho por esa persona y que el destino ha decidido. Intenta distraerte todo lo posible y no caigas en recriminarte nada.

Libra

Alguien que está ahora muy lejos, y a quien echas de menos, se pone en contacto hoy a través de la tecnología. Te animará mucho ver su rostro y escuchar sus noticias, que serán positivas. Sonreirás y comprobarás que todo está como deseas.

Escorpio

Si has elegido estar a tu aire y no unirte a ninguna celebración, no debes de sentirte mal por ello ya que ha sido una elección en la que no ha influido nadie, simplemente no te apetece. No le des vueltas ni explicaciones, aunque te las pidan.

Sagitario

Si alguien te regala algo que no te gusta o que realmente se aleja mucho de lo que esperabas, no lo hagas ver. Una mentira piadosa no es tan mala como puedes creer. Y más si es tu pareja la que ha hecho un esfuerzo, algo que significa mucho para ella.

Capricornio

Puede que hoy conozcas a alguien que va a formar parte de tu vida de una manera o de otra antes de lo que crees. Habrá una comprensión entre tu y esa persona casi inmediata, te darás cuenta y eso te causará una honda impresión.

Acuario

Disfrutarás con la pareja de algún momento especial y más si has decidido organizar una celebración quizá muy alejada de la rutina o de la tradición. Ese punto original en todo ello vas a vivirlo con intensidad y con mucha energía positiva.

Piscis

Ten cuidado con lo que dices hoy ya que puede que alguien de la familia esté muy susceptible y tenga los sentimientos a flor de piel. Intenta que todo se desarrolle con la mayor amabilidad y fluidez posible. No saques a relucir temas espinosos.