La Banda Municipal de València protesta contra su traspaso al Palau de la Música: "Es el principio del final"

Los músicos, con el apoyo de todos los sindicatos del Ayuntamiento, se han concentrado a las 17.30 horas ante la puerta principal del edificio consistorial, donde han interpretado marchas fúnebres y procesionales y han mostrado pancartas con mensajes como 'Ribó, no es no', 'La Banda Municipal siempre en el Ayuntamiento, No a su traspado al Palau' y 'Salvemos la Banda Municipal'.

Después, han marchado por la calle de las Barcas hasta el Teatro Principal, donde a las 19 horas han celebrado el tradicional Concierto de Navidad. Antes del espectáculo festivo, frente a la fachada del Principal, han tocado el pasodoble 'València' de José Padilla, como muestra del vínculo entre la Banda y la ciudad, y han atendido a los medios de comunicación.

La abogada de los miembros de la banda y portavoz, Ana Falomir, ha explicado que los músicos "temen" que el traspaso de la formación al Palau de la Música anunciado el pasado mes de junio por el Ayuntamiento sea "el principio del final de la banda municipal" y ha recordado que "en los años 30 ya hubo un intento de disolver la banda". "Piensan que se va a producir lo mismo", ha lamentado.

"Nos hemos intentado reunir con el alcalde y no nos ha querido atender. Además, en el pleno pedimos la palabra para asistir como público y nos manifestamos en contra de la decisión, pero ni hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria. Nos dan respuestas contradictorias, primero dijeron que era una decisión exigida por Europa, lo cual era mentira, y luego nos han ido contando cosas que se demostraban que no eran verdad", ha reprochado Falomir.

A su juicio, el equipo de gobierno "falta al respeto" de los músicos, entre los que hay "más de 20 funcionarios interinos del Ayuntamiento que están preocupados por sus puestos de trabajo".

Por su parte, el miembro de la comisión de la Banda y profesor Agustín Puig ha advertido: "Si el Ayuntamiento no cesa en el empeño, si hace falta llegaremos a los tribunales. Esperemos que el alcalde recapacite y que no lleguemos a este extremo".

En el manifiesto que leen al público tras sus conciertos, la agrupación defiende que "La Banda Municipal fue creada por el Ayuntamiento para llevar la música a todos los rincones de la ciudad, por tanto, no pertenece a ningún grupo político ni es propiedad de nadie. Pertenece al Ayuntamiento de la ciudad, al pueblo valenciano. Sacarla del amparo de la casa consistorial para llevarla a un organismo autónomo es debilitarla y hacerla llegar a una posible desaparición en el tiempo".