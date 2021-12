Muere Joan Didion, escritora y exponente del nuevo periodismo, a los 87 años

La escritora, periodista, ensayista y guionista estadounidense Joan Didion, icono cultural en Estados Unidos y cuya mirada incisiva caracterizó su obra, falleció este jueves a los 87 años en su casa del barrio neoyorquino de Manhattan.

Tal y como informa The New York Times, Paul Bogaards, ejecutivo de su editorial, Knopf, aseguró en un correo electrónico que la causa de su fallecimiento fue el párkinson que padecía.

La autora había publicado en octubre de este año Lo que quiero decir, una colección de algunos de sus primeros artículos y crónicas publicada por la editorial Literatura Random House, como la mayor parte de su obra en lengua española.

Las revistas Life y The Saturday Evening Post fueron los magazines en los que Joan Didion saltó a la fama con sus artículos sobre la vida estadounidense de posguerra. Fue un exponente del conocido como 'Nuevo periodismo' en el que el periodista ejerce como narrador y testigo y reflejó con agudeza en su obra el mundo estadounidense, según sus críticos.

Su obra

Comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine, y ha sido colaboradora habitual de The New York Review of Books. Junto a su marido, John Gregory Dunne, escribió también guiones cinematográficos, entre los que se encuentra Según venga el juego, llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por un joven Anthony Perkins.

También destacan Ha nacido una estrella, la versión original protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson en 1976; Íntimo y personal, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Robert Redford; o Confesiones verdaderas, con Robert de Niro y Robert Duvall son algunos de los guiones de películas que escribió.

Fue autora de las novelas Río revuelto, Según venga el juego, Book of Common Prayer, Democracy y The Last Thing He Wanted. También ha escrito varios libros de autoficción, como Where I Was From, Noches azules y la aclamada El año del pensamiento mágico, que fue ganadora del National Book Award y finalista del Premio Pulitzer y del National Book Critics Circle Award.

También ha publicado diversos libros de ensayo sobre la cultura y la política norteamericanas, una selección de los cuales se incluyen en Los que sueñan el sueño dorado, así como sus anotaciones inéditas Sur y Oeste. La mayor parte de su obra en lengua española ha sido publicada en Literatura Random House.

También se atrevió en 2006 a crear la obra de teatro El año del pensamiento mágico, por la cual ganó Premio Nacional a la No Ficción. Entre otros de sus galardones se encuentra la Medalla por contribuciones distinguidas a las Letras estadounidenses, en 2007, y el título honorario de Doctora en Letras de la Universidad de Harvard (2009) y de la Universidad de Yale (2011).

En 2017, Netflix lanzó Joan Didion: El centro cede, un documental que repasa la biografía reflexiona sobre la carrera de la escritora y su papel en el mundo de la cultura.