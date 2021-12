Tamara Falcó da con el pantalón más cómodo con el que quedar bien en Nochebuena

Mañana ya es Nochebuena y aunque la celebraremos con restricciones, no vamos a renunciar a los mejores looks para lucir en tan señalada noche. Al ser una celebración más relajada que Fin de Año, solemos recurrir a conjuntos menos elaborados e informales.

Las redes sociales son una gran herramienta para inspirarnos y las it girls e influencers se convierten en nuestras musas. Una de ellas, Tamara Falcó. La marquesa de Griñón comparte en Instagram sus looks más especiales y nos ha dejado una pista sobre la prenda más cómoda que podemos llevar a una cena y no quedar fuera de lugar.

"Podría ser la prenda más comfy del mundo @mantalon y encima responsable con el medioambiente… Mantalon es un proyecto de @guillegamucha Él quería diseñar un pantalón versátil perfecto para toda ocasión. Lo he estado utilizando estos días y es súper cómodo… ¿Qué os parece?", escribía Tamara en una de sus últimas publicaciones.

La aristócrata posaba en el salón de su casa de forma muy casual con el pantalón perfecto para estas Navidades. Se trata de un diseño de la nueva firma Mantalon, que ha nacido para convertirse en la prenda más versátil que tengamos en el armario.

Perfectos tanto para estar por casa como para trabajar o llevarlos en alguna cena especial, están diseñados para satisfacer las necesidades del día a día. Hecho para trabajar desde casa para que nos sintamos cómodos y bien vestidos, sin necesidad de cambiarnos al salir de casa.

Actualmente, se pueden adquirir mediante pre-order a través de su página web a un precio de 89,00 euros y se ofrece en 6 colores diferentes. Una de sus particularidades, además, es que pueden adaptarse a todas las estaciones del año, por lo que le hacen un básico imprescindible.