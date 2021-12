¿Quién no recuerda a Cynthia Martínez yendo a Sálvame y entregando los calzoncillos de Canales Rivera después de una noche de amor entre los dos? El escándalo provocó que el torero se separara temporalmente de su mujer, e hizo que ella fuera una habitual de los programas del corazón. A raíz de su participación en Secret Story, ha vuelto a los titulares. Pero no solo por el programa, sino por sus continuos enfrentamientos con Alba Carrillo.

Después de que saltara la noticia de una supuesta relación entre el torero y Alba Carrillo, Sálvame ha querido saber qué opinaba Cynthia del tema. "No me creo su relación. Si la relación es real, os deseo lo mejor. Pero a Canales no le gustan las mujeres desquiciadas", ha explicado a Carlota Corredera.

"Cuando hablamos de algo en plató que no le gusta, me ataca en lo personal. No me gusta meterme con la gente, pero no me vengas a descalificarme por el tema de Canales", ha continuado explicando sus incesantes roces con Carrillo. Pero los colaboradores no apoyaban mucho la versión de Cynthia. "Te duele no estar con Canales", le ha espetado Kiko Hernández. "No vengas de santa, porque así no es", ha añadido Marta López.

Pero la que ha arrojado más luz al asunto ha sido Carlota Corredera: "Alba Carrillo me dijo que no se fiaba de nadie que hubiera llegado a Telecinco de la mano de Antonio David".

Cynthia Martínez, acorralada GTRES

"Yo no voy a juzgar a la gente ni voy a decir que es una cazafamosos... pero siempre está con famosos", ha dejado caer Cynthia. "No me creo lo de Canales por parte de Alba. Siempre necesita escándalos para estar ahí".