La sexta ola de la covid está arreciando con un gran aumento de contagios a las puertas de la Navidad. España registró este miércoles más de 60.000 contagios, superando a los 50.000 del martes, y la incidencia no para de crecer (784), al igual que otros indicadores, como por ejemplo el de camas ocupadas por Covid en UCI (15,77%).

Para frenar esta situación, aparte de las medidas comunes a todo el estado -de momento, tan solo se ha anunciado la imposición del uso de mascarillas en exteriores- , las propias Comunidades Autónomas están aplicando restricciones.

La que está tomando medidas más restrictivas, por cómo le está afectando ómicron -por encima del 30% en la ocupación de UCI-, es Cataluña. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalado este jueves el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada y la limitación de las reuniones sociales a 10 personas en el ámbito público y privado.

Galicia

Aparte de mantener el pasaporte covid para acceder a restaurantes y a locales de ocio nocturno, y limitar el número de personas a 8 en interiores y a 15 en exteriores, Galicia recomienda que en las comidas y cenas navideñas no se reúnan más de ocho a diez personas, preferiblemente de la misma burbuja familiar.

Asturias

Por el momento, Asturias no cuenta con la implantación del pasaporte Covid en la hostelería y otras actividades en interiores hasta recibir el aval judicial. De cara a Navidad, tampoco se ha hecho ninguna recomendación. En la restauración, eso sí, está establecida la necesidad de instalar medidores de CO2 y asegurar una buena ventilación y procurar una distancia de metro y medio entre no convivientes.

Cantabria

Para la Navidad, Cantabria no plantea nuevas recomendaciones o restricciones. Si se espera una actualización de su sistema de semáforo para el 27, lo que implicará que algunos municipios suban a nivel 3 y nuevas restricciones en la hostelería. Si se está en una localidad con un nivel 1 o 2, se podrá acudir a restaurantes con pasaporte Covid y en mesas limitadas a 10 personas. Lo mismo ocurre con los locales de ocio nocturno, donde también es obligatorio tener medidores de CO2.

El gobierno cántabro pretende priorizar la vacunación de tercera dosis de refuerzo, ya que dicha estrategia ha demostrado una “eficacia total” en la contención de la gravedad de los indicadores.

País Vasco

Para Navidad, se recomienda crear un grupo estable para las celebraciones de máximo 10 personas de dos burbujas de convivencia. También es obligatorio el pasaporte covid para acceder a bares, restaurantes, locales de ocio, hospitales, residencias, gimnasios, polideportivos y espectáculos culturales, entre otros establecimientos.

La Rioja



La Rioja exige el certificado covid para acceder a hospitales, centros de servicios sociales, ocio nocturno y restaurantes con aforo de más de 50 comensales hasta el próximo 22 de enero.

Navarra

El pasaporte covid es necesario para acceder a restaurantes de más de 60 comensales, discotecas, salas de fiesta y eventos multitudinarios en interiores en los que se come o bebe. Además, se recomienda disminuir hasta un máximo de diez el número de personas en las celebraciones, tanto en los domicilios como en la hostelería, e intentar hacer estas reuniones en el exterior. Al igual que en el País Vasco, en Navidad se recomienda limitar los encuentros a un máximo de diez personas de como mucho dos burbujas de convivencia.

Aragón

El pasaporte covid es solicitado en hostelería para celebraciones de más de 10 personas, ocio nocturno, salones de juego, visitas en hospitales y centros sociales especializados y en grandes eventos de más de quinientos asistentes en cerrado y mil en abierto.

Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado la petición del Govern para aplicar un nuevo toque de queda de 1 a 6 de la madrugada, reducir al 70% los aforos en varios sectores y limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas. El TSJC ha explicado que los jueces también han aceptado mantener el uso del pasaporte Covid, y las medidas de toque de queda y limitación de encuentros sociales se mantendrán en vigor 14 días desde este mismo viernes 24 de diciembre.

El pasaporte es obligatorio en interior de bares y restaurantes, gimnasios y centros deportivos, residencias de personas mayores, festivales de música de pie en interiores y celebraciones en hoteles y restaurantes en los que se baile en recintos cerrados.

Castilla y León

No hay nuevas restricciones, como reducir los aforos o cerrar el ocio nocturno, para atajar la sexta ola de la covid, aunque sí recomienda limitar las reuniones familiares y sociales estas navidades.

Castilla La Mancha

El gobierno de Castilla La Mancha estima que no son necesarias más medidas aunque mantiene la puerta abierta a tomarlas y pide para ello un marco jurídico más claro.

Madrid

Madrid no contempla más restricciones ni considera necesarias otras medidas como el pasaporte covid.

Comunidad Valenciana

Se exige el pasaporte covid en toda la hostelería y la restauración, y en gimnasios, cines, circos, instalaciones deportivas y sedes en los que se consuma bebida o comida, con independencia de su aforo. El TSJCV ha ampliado la vigencia de esta medida hasta el 31 de enero.

Extremadura

No se permiten las visitas a los pacientes hospitalizados ni las visitas de los menores, y es obligatorio el uso de la mascarilla y la higiene de manos antes y después de acceder a cualquier área de hospitalización, sala o consulta. Aunque no hay limite establecido para las reuniones, se recomienda, en especial para las Navidades, no pasar de 10 personas y usar mascarilla.

Andalucía

En la hostelería y la restauración hay que aportar el certificado covid o una prueba negativa para acceder al interior de los establecimientos de más de 50 clientes.

Murcia

El Gobierno murciano mantiene la reducción del aforo del ocio nocturno al 30% y la exigencia del certificado covid en estos locales. También ha acordado el cierre de toda actividad no esencial entre la 1 y las 6 de la mañana a partir del 24 de diciembre. En cuanto a las mesas en hostelería, se limitarán a 10 personas en interiores y a 12 en exteriores. En el ocio nocturno, no se permitirá el consumo de pie ni en las pistas de baile.

Baleares

Entre el 4 de diciembre y el 24 de enero se pide el pasaporte covid en todo el ocio nocturno, en restauración y otros espacios con aforo superior a 50 personas. . El TSJB ha avalado que los trabajadores no vacunados de los centros sanitarios deben someterse a tres pruebas de detección del coronavirus cada semana. El gobierno también pedirá el aval judicial para extender el uso del pasaporte a todos los locales de restauración sin importar su aforo.

Canarias

En Nochebuena y Navidad, y solo en el ámbito privado y familiar, se limitan las reuniones a grupos de 10 personas en las islas que se encuentren en nivel 2 y 3. Desde el 1 de diciembre, los turistas que viajen a las islas desde otros lugares de España tendrán que presentar el certificado covid o haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses. En la hostelería y el ocio nocturno su petición es voluntaria.

Este jueves, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha señalado que los negocios de ocio y restauración tendrán que cerrar una hora antes desde esta misma noche. El Ejecutivo ha decidido "eliminar el acuerdo temporal de aumentar los horarios de cierre", que permitía a los locales de ocio nocturno y restauración en fase 1 cerrar a las 4.00 horas de la mañana, en fase 2 a las 3.00 horas, en fase 3 a las 2.00 horas y en fase 4 a la 1.00 horas.

Ceuta

Se solicita el pasaporte covid para hospitales, residencias, ocio nocturno y restauración en locales de más de 50 clientes.

Melilla

Es necesario el pasaporte covid en hostelería, en locales de ocio nocturno y también para visitar centros hospitalarios y residencias.