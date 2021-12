La Policia Local de Castelló realitza 121 denúncies per incomplir les mesures anticovid aquest mes

En total, 49 s'han imposat per consumir alcohol en la via pública, 44 per infraccions generals de mesures 'anticovid' com no mantindre la distància o fumar en terrasses, 17 per no portar la mascareta quan és obligatori, sis per no exhibir o sol·licitar el passaport-covid (una d'elles a un establiment) i altres cinc per molèsties i reunions en domicilis o locals sense el manteniment de les respectives mesures de prevenció, ha indicat el consistori en un comunicat.

D'aquestes dades s'ha donat compte aquest dijous en la reunió del Centre de Coordinació Operatiu Municipal (Cecopal) mantinguda per a avaluar l'evolució de la pandèmia en la ciutat de Castelló. En aquest sentit, s'ha recalcat l'alt nombre de casos que, segons les últimes dades publicades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situen la incidència acumulada a Castelló en 782,15 positius. En total, 1.363 persones han donat positiu durant els últims 14 dies.

L'alcaldessa i directora del Cecopal, Amparo Marco, ha llançat un missatge de prudència a la ciutadania. "Entrem a partir d'aquest dijous en unes dates en les quals són habituals les trobades, reunions i menjars amb familiars i amistats, i per açò vull llançar un missatge de màxima prudència en un moment en el qual la incidència acumulada del virus en la nostra ciutat quasi ronda els 800 casos", ha manifestat.

Marco ha recordat que és imprescindible extremar la cautela aquests dies, mantindre les distàncies, la higiene de mans i usar la mascareta. "En aquests moments en els quals estem immersos en una nova onada és fonamental avançar en el procés de vacunació, ja que és l'antídot per a frenar aquesta pandèmia, però, fins i tot amb la pauta de vacunació completa cal seguir mantenint les mesures de prevenció per a protegir-nos i protegir a les persones del nostre entorn", ha manifestat.

Durant la reunió d'aquest dijous també s'ha realitzat balanç del primer dia de vacunacions sense cita prèvia realitzades en la jornada d'ahir en la Pèrgola. En total, es van posar 418 dosi. "El nou punt de vacunació establit en coordinació amb el Departament de Salut de Castelló en aquesta cèntrica instal·lació municipal està sent molt bé acollit per la població", ha destacat. Aquest dijous, se seguiran administrant dosi sense cita prèvia en la Pèrgola.

Finalment, en la reunió s'ha abordat el dispositiu policial activat durant aquestes dates, un reforç que continuarà actiu en Nadal per a vetlar pel compliment de les mesures anticovid.