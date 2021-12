La Generalitat transferirà 120 milions a les universitats públiques per a atendre el seu deute històric

Al desembre de 2014, la Generalitat va firmar convenis de col·laboració amb la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Miguel Hernández i la Universitat Jaume I de Castelló per al finançament de despeses corrents i d'inversió.

En aquest marc de col·laboració, les parts han considerat justificat modificar l'aportació de les anualitats pendents d'execució previstes en els convenis de 2014, per al que van subscriure al desembre de 2020 van subscriure una clàusula amb l'objecte de modificar la programació de pagaments previstos per a 2020, 2021 i 2022.

Del total dels 94 milions pendents de pagament en 2022, s'avança el pagament de 73 milions enguany, mentre els altres 21 milions es pagaran en el pròxim exercici perquè estan inclosos en els pressupostos autonòmics de 2022.

Aquests convenis tenen caràcter plurianual, estaran en vigor fins al 31 de desembre de 2022 i constitueixen el marc vigent per al finançament de les despeses corrents de les universitats, incloent la cobertura dels imports pendents per a 2021 i 2022.

En concret, en el subscrit amb la UV es modifica l'ordre de les aportacions per a despeses corrents de les anualitats pendents d'execució, amb la finalitat d'avançar les quantitats pendents de pagament. Així s'estableix un total de 38 milions per als dos anys.

A la UPV li corresponen 32.391.797 euros destinats a despeses corrents per a les dos anualitats, 11.561.175 euros per a les dos anualitats a la UJI de Castelló i 21.413.285 euros a la UA per als exercicis 2021 i 2022.

Finalment, la UMH rebrà 12.505.143,12 euros per a despeses corrents durant 2021 i 2022, amb els 5.250.000 euros durant 2022 i 2023 per a finançar despeses d'inversió, destinats prioritàriament a la construcció de l'edifici Àgora Cultural del campus d'Elx.

COMPENSACIÓ PER LA REDUCCIÓ DE TAXES

A més, la Generalitat compensarà econòmicament a les cinc universitats públiques valencianes per la reducció de les taxes universitàries, en concret per la reducció del preu del crèdit dels ensenyaments de grau i màster en el curs 202-2021.

El Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià desenvolupat per la Generalitat té com eixos fonamentals la reducció de les taxes universitàries, així com la implementació d'una política de subvencions i beques que acabe amb les desigualtats socials, tant d'accés com de continuïtat d'estudis universitaris.

Però aquesta reducció comporta la "necessitat de compensar a les universitats", sosté el Consell, per la qual cosa ha decidit incrementar de 21 milions a 22.166.419,13 euros la quantitat assignada a les universitats per a compensar la reducció del preu del crèdit en el curs 2020-2021. L'objectiu, subratlla, és "aconseguir que cap alumne o alumna deixe d'estudiar a la universitat per raons econòmiques".