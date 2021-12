Saona arriba a Sagunt (València), la seua desena obertura de 2021

Aquest restaurant, el vinté primer de la cadena a la Comunitat i el primer de la localitat, se situarà en el conegut centre comercial L'Epicentre, anuncia la companyia valenciana.

Compta amb una superfície de 320 metres quadrats, amb aproximadament capacitat per a 130 persones. Gràcies a aquesta obertura, el grup s'acostarà a la xifra de mil empleats.

Per a 2022, el seu pla d'expansió preveu un "bon calendari" també en l'àmbit nacional, després d'un any amb deu obertures malgrat la situació tan delicada que travessa l'hoteleria. Així ha pogut arribar a noves ciutats com Barcelona o Sevilla.

"Saona Sagunt és una obertura desitjada perquè ens han demanat en moltes ocasions estar i sabem que hi ha clients que ens visiten a València, però són realment de Sagunt. A més, el centre comercial és una destinació estupenda d'oci i el nostre ventall i experiència gastronòmica encaixarà molt bé", confia Gonzalo Calvo, fundador del grup.

Des de la marca recorden que el territori valencià "sempre serà especialment estimat" per a ells, per la qual cosa tracten de buscar les millors ubicacions on oferir el seu "amor al Mediterrani". El nou restaurant ofereix així una proposta gastronòmica mediterrània amb plats per a "satisfer a tots els gustos" i una carta dissenyada pel seu equip de R+D.