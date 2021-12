Compromís demana al Govern que "es preocupe per reforçar la sanitat pública" en lloc de mesures "sense aval científic"

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha subratllat aquest dijous, en relació a l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en exteriors, que el Govern central, "més que preocupar-se per qüestions que a més no tenen l'aval científic, la qual cosa ha de fer és preocupar-se per posar les mesures per a poder reforçar la salut pública i l'Atenció Primària i posar un preu màxim a les PCR perquè no estiguen estafant a la ciutadania".