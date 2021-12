Cvirus.- La Generalitat ajudarà els territoris palestins i a refugiats sahrauís i sirians

A través d'aquestes ajudes s'activarà una intervenció d'emergència en els territoris palestins per a reforçar la campanya d'immunització, amb el necessari suport logístic de les autoritats palestines facilitant el desplaçament de les persones en situació de major vulnerabilitat fins als punts de vacunació.

Al seu torn, es realitzaran actuacions en matèria de sensibilització, prevenció i accés als servicis de salut per a generar confiança i acceptació de la vacunació.

En els campaments de refugiats sahrauís i desplaçats en el Kurdistan iraquià s'impulsarà una intervenció d'emergència en matèria de seguretat alimentària per a atendre les necessitats d'alimentació bàsica.

L'avanç de la COVID-19 està castigant en gran mesura als països més empobrits, també a llarg termini. Així justifica la Generalitat aquestes ajudes de 250.000 euros, amb caràcter excepcional i per raons humanitàries.

Les entitats beneficiàries són Creu Roja Espanyola, que comptarà amb 150.000 euros per a executar el projecte d'accés a la vacuna en els territoris palestins i 50.000 euros per a la iniciativa alimentària en els campaments sahrauís de Tindouf (Algèria). Save the Children rebrà 50.000 euros per a desenvolupar el projecte de seguretat alimentària en la governació de Dohuk.

MÉS DE 50 ANYS D'OCUPACIÓ I 15 DE BLOQUEIG

La crisi en els territoris palestins es considera una de les més perllongades en el temps, després de més de 50 anys d'ocupació i 15 anys de bloqueig a Gaza. Aquesta situació genera una contínua crisi humanitària que afecta i deteriora les condicions de vida i l'exercici dels drets fonamentals de la població palestina, com ha demostrat l'última escalada bèl·lica al maig de 2021.

Les condicions humanitàries a Gaza s'han agreujat a conseqüència de la COVID-19, així com per la recent invasió militar, augmentant considerablement el risc i l'exposició de la població civil.

D'altra banda, la crisi de la població refugiada sahrauí a Algèria figura des de fa més d'una dècada en la llista de crisis oblidades de l'Oficina d'Acció Humanitària i Protecció Civil de la Comissió Europea TIRE. Els refugiats que viuen en els campaments depenen de l'assistència alimentària externa.

Així mateix, l'Iraq alberga en l'actualitat més de 247.470 refugiats sirians en les seues regions, en la seua majoria d'ètnia kurda. L'amuntegament, els escassos servicis de salut disponibles i la falta de condicions d'higiene situa les persones en una situació d'elevada vulnerabilitat i fragilitat, la meitat dones i xiquets.