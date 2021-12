Cvirus.- Sanitat finalitzarà la vacunació a majors de 60 anys abans de finalització d'any i a docents abans del 10 de ge

Segons ha informat el departament que dirigeix Ana Barceló, d'una banda, un objectiu prioritari és oferir la vacunació amb les dosis de record a la població major de 60 anys o vacunats amb Janssen que encara no l'hagen rebut abans que finalitze l'any.

D'altra banda, les persones vacunades en el seu moment amb la pauta exclusiva d'AstraZeneca (doble dosi o simple, en el cas d'haver passat la malaltia), seran citades per a rebre la de record abans que finalitzen les festes nadalenques, incloent el personal docent (per a tornar a l'inici de les classes ja amb ella) i a la resta de personal essencial. En total són 277.581 persones les que han sigut inoculades amb aquesta vacuna.

No obstant açò, el ritme de citació dependrà de les particularitats de cada departament (perfil poblacional, de vacunació, dispersió geogràfica), ha precisat Sanitat, que assenyala que, en tot cas, el criteri d'immunització serà el que s'ha aplicat "sempre" a la Comunitat Valenciana, és a dir, la priorització de grups acordada pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que correspon atendre primer a la població amb més risc.

Segons Ana Barceló, "el nostre objectiu és accelerar al màxim la vacunació a la Comunitat Valenciana. Per açò, hem instal·lat 47 punts de vacunació estables distribuïts per tota la Comunitat Valenciana i 149 equips de vacunació, formats per professionals sanitaris, es faran càrrec d'immunitzar a la població".

Per a dur a terme aquest procés de vacunació, la Conselleria de Sanitat citarà per SMS o telefonada telefònica a totes les persones que formen part de qualsevol d'aquests grups de població: l'usuari de qualsevol d'aquests grups rebrà una cita programada i haurà d'acudir al lloc que se li indique. En aquest cas, se li citarà en un dels 47 punts de vacunació permanent o en un centre sanitari, depenent del departament de salut.

Una vegada s'hagen vacunat aquests grups, Sanitat començarà a citar les persones majors de 50 anys, i posteriorment, a les persones majors de 40 anys (a mesura que es complisca l'interval mínim per a la dosi de record) per a administrar a aquesta població la dosi de record.

PUNTS MÒBILS DE VACUNACIÓ SENSE CITA

D'altra banda, a més de l'estratègia de vacunació amb cita programada, la Conselleria de Sanitat continua facilitant la possibilitat de vacunació sense cita prèvia, però únicament a les persones pendents d'una primera dosi o una segona dosi de la vacuna.

En aquest cas, qualsevol persona que es trobe en aquesta situació pot acudir a qualsevol dels punts mòbils de vacunació que se situen en llocs estratègics d'afluència de població, i que s'han instal·lat per a acostar la vacuna a aquells ciutadans o ciutadanes que per qualsevol motiu no hagen pogut immunitzar-se enfront de la Covid-19. Aquests punts mòbils es poden consultar en les xarxes socials de la Conselleria de Sanitat, Twitter, Instagram o Facebook.

Els punts de vacunació amb cita programada són a Vinaròs: Llar del Pensionista; Castelló: Hospital de Campanya i Pèrgola; en La Plana: Poliesportiu Municipal La Vall d'Uixó; Sagunt: Centre Cívic - Port de Sagunt; València: Hospital de la Malvarrosa i Clínic - Consultes Externes; en l'àrea d'Arnau-Llíria: Centre Jove de Benaguasil, Casa Nebot de Bétera, Escola d'Adults de l'Eliana, Pavelló Multiusos de Llíria, Espai Jove de la Pobla de Vallbona; en l'àrea de la Fe: Hall Consultes Externes Ricardo Trenor en el carrer Alboraia i el Hall Laboratori La Fe a la Torre B; Requena: centre de salut de Requena i Utiel; en l'àrea del General de València: Escola d'Adults de Xirivella, Centre de Majors Benaixeve-Alaquàs i Centre de Salut Torrent II.

En l'àrea del Peset: CIPS de València i Centre Municipal de Majors de Benetússer; en La Ribera, Sala d'Exposicions d'Algemesí; a Gandia, Centre Social Marcel.li Pérez del Grau de Gandia, carpa al costat del Centre de Salut d'Oliva i frontó municipal d'Ador.

A Dénia: Hospital de Dénia - Consultes Externes; a Alcoi: ; hospital; a la Vila Joiosa, auditori i La Torreta de Benidorm; a Alacant-Sant Joan, Lucernario de l'Hospital de Sant Joan i centre comunitari Entreplayas; a Elda, centre Polivalent les 300 i Comparsa Pirates de Novelda, la Piràmide de la Plaça de Bous de Villena, el Centre Municipal Clara Campoamor de Petrer i la Comparsa Estudiants de Biar.

A Alacant, l'Hospital General-Lucernario i el Centre de Salut Sant Vicent II- gimnàs; a Elx, poliesportiu El Toscar; a Oriola, Centre Social de Majors L'Escorratel, els baixos propietat de l'Ajuntament de Callosa de Segura i el Palau de Música d'Almoradí; en l'àrea de Torrevella, Carpa de Biblioteca Pública Carmen Xaló d'aquesta localitat, al Pilar de la Foradada en la Carpa Municipal recinte Firal Raimundo Benedicto, a Rojals, l'Antic Centre de Rehabilitació, a Guardamar l'Escola de Música i a Manises, el Poliesportiu Albert Arnal.