Conclou la regularització de les Arts i queda adscrit a la Generalitat

D'aquesta forma, el Palau dels Arts queda adscrit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i el seu ús s'atorga a la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia.

A l'octubre de 2021 es va firmar el conveni marc entre la Generalitat, la Ciutat de les Arts i les Ciències, el Palau de les Arts Reina Sofia i la Fundació amb la finalitat de possibilitar que el Consell desvincule el conjunt del Palau de les Arts de CACSA i atorgue el seu ús a la fundació.

En execució d'aquest acord, la Conselleria d'Hisenda va dictar la resolució per la qual es desadscribe de CACSA el conjunt del Palau de les Arts i s'adscriu a la Conselleria. El consell d'administració de CACSA ha aprovat així proposar la junta general de socis que acorde la baixa del conjunt del Palau de les Arts de l'actiu de la societat, amb efectes a 31 de desembre de 2021.

Així mateix, el ple del Consell també ha aprovat aquest dijous l'aportació com a fons propis de Ciutat de les Arts i de les Ciències S. a. de deutes que la societat manté amb la Generalitat, per un valor equivalent al de la baixa de l'actiu del conjunt del Palau de les Arts, de manera que aquesta baixa no afecte a la situació patrimonial de la mercantil.

En concret, s'acorda aportar, amb efectes a 31 de desembre de 2021, una part dels deutes vençuts liquids i exigibles que CACSA manté amb la Generalitat per import de 351.827.813 euros, com a fons propis de la Ciutat de les Arts i de les Ciències S.a. per a la compensació de baixa comptable de l'actiu Palau.

Després de l'aportació, quedarà un saldo de 6.558.363 euros de deutes vençuts, líquids i exigibles corresponents a pagaments FLA (fons de liquiditat autonòmica) de 2019, les condicions de la qual es mantenen. També es mantenen les condicions del deute pendent de venciment de la Ciutat de les Arts i de les Ciències S.A amb la Generalitat, per 193.006.218 euros.