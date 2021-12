Cvirus.- Sanitat amplia el passaport covid per a minimitzar el contagi pel creixement exponencial de la sisena onada

Així figura en la resolució de la Conselleria de Sanitat que publica aquest dijous el DOGV, que entrarà en vigor a les 00.00 hores d'aquest divendres fins a les 23.59 hores del dia 31 de gener de 2022 davant "l'agreujament de la situació": La Comunitat Valenciana es troba així en nivell de risc alt o alerta 3, fase de transmissió comunitària sostinguda i generalitzada de difícil control i amb alta pressió sobre el sistema sanitari.

D'aquesta manera, es reclamarà en tots els establiments d'hoteleria i oci nocturn independentment del seu aforament atés que en aquests espais s'està produint contagis amb la mateixa intensitat; així com en tots els espais que, sense ser d'aquests àmbit pròpiament, la mascareta no pot portar-se de forma permanent, com són aquells esdeveniments on es donen servicis de menjar o beguda.

Entre ells, s'inclou les seus festeres, els servicis de càtering en locals públics o oberts al públic, els circs, els cinemes on hi ha servici de crispetes, els servicis de restauració dels allotjaments turístics i els centres diürns de persones majors.

A més, s'exigirà en els festivals de música que se celebren en espais tancats i en espais a l'aire lliure on no siga factible l'ús de mascareta de forma permanent; en les piscines cobertes, on la mascareta no pot ser utilitzada permanentment; i en els gimnasos.

DESBORDAMENT DEL SISTEMA

Sanitat justifica aquest mesura en què, encara que l'impacte d'aquesta sisena onada és molt menor que en les anteriors gràcies a la vacunació, l'alt nombre de casos comença a repercutir sobre el sistema assistencial que ja presenta "indicis de saturació" i "pot arribar a desbordar-se si continua la tendència exponencial".

Així, l'últim informe de la Direcció general de Salut Pública, constata que la situació ha empitjorat de forma "molt significativa" des de l'últim informe fa només tres setmanes i que tots els indicadors de nivell de transmissibilitat mostren aquest empitjorament apuntant a una alta circulació del SARS-CoV-2.

En concret, la incidència acumulada a 14 dies i a 7 dies s'ha cuadriplicado, la proporció de positivitat s'ha duplicat, i el nombre reproductiu bàsic es manté per damunt d'1. "Tot açò és indicatiu que l'epidèmia està sense control i que seguirà creixent en els pròxims dies", s'assenyala.

Per la seua banda, l'hospitalització i el nombre de persones ingressades en UCI s'han incrementat un 135,38% i 183,01% respectivament de manera que la capacitat hospitalària se situa en risc mitjà per a l'hospitalització i risc alt per a les UCI. A més, en Atenció Primària, els casos sospitosos atesos suposen un 79,3% més que fa tres setmanes i en Salut Pública "es fa del tot impossible el rastreig de tots els casos".

A més, assenyala que encara que les dades actuals sobre la gravetat de la infecció associada amb la nova variant Ómicron segueixen sent limitades, l'evidència fins avui genera "preocupació que puga estar associat amb una reducció significativa en l'efectivitat de la vacuna contra la infecció".

Fins i tot en el cas de menor gravetat de la infecció/ malaltia amb Ómicron, assenyala que un augment exponencial i pronunciat dels casos causats per aquesta variant donarà com a resultat un nombre creixent de casos amb malaltia greu.

"TEMPESTAT PERFECTA"

Així mateix, constata que tots els elements porten a qualificar la situació actual de "tempestat perfecta" perquè l'epidèmia a la Comunitat Valenciana, igual que a Espanya i en els països del nostre entorn europeu, seguirà creixent a causa de l'increment de la mobilitat i de la interacció social.

A açò, s'uneix que la fatiga pandèmica "es fa molt visible en la població on s'observa una relaxació de les mesures"; una major circulació dels virus respiratoris a l'hivern que comporten, per si sols, una saturació dels servicis assistencials; que el risc associat a la propagació de la variant Ómicrón és molt alt, i que les vacances nadalenques poden augmentar encara més les reunions socials.