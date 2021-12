El TS sentencia que Sanitat abusa de la temporalitat en el personal sanitari amb contractes de guàrdies

Els nomenaments de personal estatutari per a la cobertura de l'atenció continuada a la població les 24 hores els 365 dies de l'any són els que col·loquialment es coneixen com a 'contractes de guàrdies', ha explicat Simap en un comunicat, promotor de la demanda.

La majoria d'aquests nomenaments són de metges, però també d'infermeria en l'àmbit de l'Atenció Primària, i molts d'ells porten anys en aquests llocs. Són personal eventual fora de plantilla, que cobren una quantitat per hora de treball de guàrdia efectivament realitzat i no tenen assignada una partida pressupostada en el capítol 1 dels pressupostos de la Generalitat.

Aquests professionals tampoc tenen reconeguda una categoria professional ni places estructurals com sí existeix en altres comunitats autònomes on no s'enfrontaran a aquest problema.

La sentència, segons Simpa, adverteix que hi ha un col·lectiu d'empleats públics eventuals que no ocupen plaça vacant però que han vingut cobrint durant anys necessitats estructurals del sistema sanitari i que són un col·lectiu que s'ha mantingut fins i tot dècades en eixa situació d'eventualitat fora de plantilla "sent una clara situació d'abús en la temporalitat i els seus nomenaments un frau de llei per part de la conselleria".

El Simap ha portat fins al Tribunal Suprem un cas que és una situació molt freqüent, d'un metge d'Equip d'Atenció Primària amb un nomenament d'Atenció Continuada per a la realització de guàrdies en aquest nivell assistencial, formalitzat el 30 d'octubre de 2003 i que ha romàs en aquest lloc de treball realitzant les mateixes funcions més de 15 anys. En la seua sentència, el TS ha declarat: "la situació de la demandant com a personal estatutari eventual per a atenció continuada va constituir objectivament un abús de l'ocupació pública de durada determinada".

L'Alt Tribunal sentencia que existeix també, en aquest tipus de nomenaments eventuals, un abús de la temporalitat i ho basa que la conselleria ha incomplit l'Estatut Marc en el seu article 9.3 que estableix que "si es realitzaren més de dos nomenaments per a la prestació dels mateixos servicis per un període acumulat de 12 o més mesos en un període de dos anys, procedirà l'estudi de les causes que ho van motivar, per a valorar, si escau, si és el cas la creació d'una plaça estructural en la plantilla del centre" i, matisa, que el fet que es tracte d'un únic nomenament no invalida l'incompliment d'aquest article, ja que la seua prolongació en el temps suposa la seua renovació implícita any rere any, tal com s'ha pronunciat el Tribunal de Justícia de la Unió europea (TJUE) quan succeeix la prolongació il·lícita d'un mateix nomenament.

La sentència determina que "en funció d'açò és necessari admetre que ens trobem davant un supòsit de fet subsumible en el concepte de successius contractes de la clàusula 5 de l'Acord marc incorporat a la Directiva 1999/70/UE, i que concorre una situació d'abús".