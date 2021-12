Camille Razat de 'Emily in Paris' desvela su rutina de belleza facial con la que consigue el deseado "encanto parisino"

Aunque Lily Collins es la protagonista de Emily in Paris, todo el foco lo ha robado Camille con su estilo impecable y una personalidad arrolladora. Camille Razat, la actriz que la interpreta se ha convertido en una de las favoritas de la serie y cada una de sus elecciones en materia de moda y belleza es analizada con lupa.

Razat seduce instantáneamente con su espontaneidad y naturalidad tan francesa. Si bien la temporada 2 acaba de estrenarse, la actriz ha revelado su rutina de belleza a Vogue en la serie Beauty Secrets y ya es todo un éxito.

Las francesas siempre han preferido una buena rutina facial al maquillaje, por lo que cuando una de ellas con una gran fama y belleza comparte sus secretos, el mundo de la cosmética enloquece. Según Razat, su rutina consta de 4 pasos.

El primer paso de su tratamiento de belleza es descongestionar los ojos después de una noche de sueño. Un paso imprescindible para la actriz, ya que según explica, su piel alrededor de sus ojos se resiente mucho por los maquillajes y flashes. Su favorito es el contorno de ojos de Augustinus Bader.

Fiel a los tratamientos de Augustinus Bader, luego aplica The Serum: "Suaviza la piel, hidrata profundamente y luego aporta un cierto brillo al maquillaje que me gusta mucho", explica. "No hay que olvidar el cuello, siempre haciendo movimientos hacia arriba. Nunca abajo", continúa. Para que la piel quede bien hidratada, se aplica la crema de Embryolisse en el rostro.

Finalmente, este ritual de descongestión de la piel termina con un rápido automasaje con gua sha, una herramienta de la medicina tradicional china. "El gua sha ayuda a tensar un poco las facciones, a parecer menos hinchada por la mañana, lo que hago a menudo". Su recomendación: "Haz siempre movimientos ascendentes. Subimos primero desde la mandíbula y apretamos al final. Repito este movimiento diez veces por zona. Ayuda a estimular las glándulas y permite que la piel se despierte". La operación también se repite en el cuello “para evitar la papada”, en las cejas “para despertar los ojos” y en la frente.

Por último, pero no menos importante: los labios. Una vez más, la intérprete de Camille en Emily in Paris se centra en la hidratación. El cuidado del que nunca se separa: homeoplasmine. "Me lo pongo en los labios todo el tiempo. No solo los hidrata, sino que también actúa como un microexfoliante muy suave que permitirá que la piel muerta pequeña desaparezca por sí sola", termina.

Cuando se maquilla, la actriz huye de las bases y prefiere aplicar un primer ligero de la marca Sisley para "ayudar a que se fije el maquillaje y dar cierto brillo a la piel". Después, realiza un ligero contorneado para marcar la zona 3 (que se extiende desde la frente hasta los pómulos, pasando por el mentón) y definir los contornos del rostro.

A continuación utiliza un poco de corrector. Sin embargo, la actriz francesa reconoce preferir sus ojeras a camuflarlas bajo una gruesa capa de maquillaje: "Odio parecer demasiado maquillada arriba". Termina el rostro colorete en los mofletes y algo en la nariz para un "pequeño efecto de haber estado bajo el sol".

Para enfatizar su mirada se enfoca en las cejas y las pestañas, rizándolas primero con un “instrumento de tortura”, pero imprescindible antes de aplicar la máscara de pestañas. Finalmente, aplica la máscara Volume Millions de Cils de L'Oréal Paris en la curva de sus pestañas. "Este es mi favorito. No es solo una máscara de pestañas, es sobre todo un tratamiento: maximiza siete veces el volumen de las pestañas. ¡Lo he estado usando durante 3 meses y ahora mis pestañas son tan largas que me tocan el párpado!", comenta Camille Razat.