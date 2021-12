Mazón anuncia que si gobierna eliminará la tasa turística en la Comunitat Valenciana

Carlos Mazón ha asegurado en un comunicado que las empresas turísticas "no necesitan más cargas impositivas; al contrario, lo que necesitan son medidas y acciones que les ayuden a remontar la difícil situación que están viviendo desde hace dos años".

A su juicio, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "ha sucumbido al chantaje de sus socios comunistas y pro-catalanistas. No escucha la opinión del sector, ni siquiera la opinión de su secretario autonómico (de Turisme) que, por activa y por pasiva, dicen que es un error y que llega en el peor momento para el sector".

Mazón ha denunciado que "la debilidad de Puig la paga uno de los sectores estratégicos para la recuperación económica de la Comunitat Valenciana" y se ha ofrecido a los alcaldes del PSPV que ya se han mostrado en contra de la implantación de la tasa turística en sus municipios a hacer un "frente común" para que no se apruebe. También ofrece el apoyo parlamentario del PPCV para no aprobar esta Ley.

En esta línea, Carlos Mazón, ha criticado "la cobardía de Puig para plantarse ante sus socios y decir 'no'". "El buenismo ya no sirve. Engañan al sector y han traicionado a sus propios alcaldes, cargándoles la responsabilidad última", ha lamentado, y ha hecho hincapié en que desde el PPCV "vamos a aunar esfuerzos con el sector y con los municipios para que esta losa sobre el sector más competitivo de la Comunitat Valenciana no se lleve a cabo".

"No estamos dispuestos a frenar la recuperación del sector turístico. Al contrario, hay que seguir diseñando ayudas y estrategias de actuación para que el sector en su conjunto esté preparado para poder volver a resurgir en el menor de tiempo posible. En lugar de tasas, más planes estratégicos para el sector", ha exigido.

Para Mazón, "ahora que muchos no pueden abrir sus negocios, no les podemos mandar este mensaje negativo. Ni a ellos ni a los mercados internacionales. Si queremos salir de esta crisis más fuertes, hay que hablar de la Comunitat Valenciana en positivo y como un destino seguro y de calidad".