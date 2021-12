Cirus.- Vox recorre en el TSJCV el passaport Covid

Segons ha informat Vox en un comunicat, aquesta resolució "atenta contra diversos drets que arreplega la Constitució" com la dignitat de la persona (article 10), igualtat (14), intimitat personal i familiar (18), dret de reunió, llibertat i seguretat (21 i 17).

Per a Vega, "el passaport covid manca de tot sentit i és el resultat d'un clar abús per part de l'administració. La finalitat de Ximo Puig és dividir la societat en vacunats i no vacunats, quan la vacunació no és obligatòria".

El recurs argumenta que totes les persones "són potencials vectors de contagi, vacunats o no" i, per açò, "queda clar que no es busca evitar el contagi si no pressionar a la població perquè es vacunen i eviten ser discriminats".

D'altra banda, la portaveu de Vox ha afirmat que, a més del certificat de vacunació, "podria presentar-se com a alternativa el resultat d'una prova diagnòstica que indique un resultat negatiu".

"Més enllà que aquest tipus de proves no impedisca ni garantisca res, es crea una nova discriminació i, a més, una PCR no és gratis, sinó que el seu preu és elevat. És a dir, qui no puga pagar el cost de l'estudi, no podrà accedir als mateixos llocs que una altra persona que sí pot pagar-ho", ha afirmat.

El recurs sosté que, en la resolució impugnada, "no es preveu la gratuïtat en els estudis diagnòstics de la Covid-19". "Des de Vox no anem a permetre més atropellaments als ciutadans i recorrerem totes i cadascuna de les decisions que vulneren els drets dels ciutadans", ha apuntat.