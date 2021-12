Cvirus.- La vacunació de xiquets de 5 a 8 es reprendrà quan tornen al col·legi després del Nadal

Així ho ha confirmat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en declaracions als mitjans aquest dijous a València, on ha visitat l'autobús de Labora. Segons Puig, per motius organitzatius, la vacunació d'aquest grup d'edat es reprendrà quan tornen a l'escola.

Per a la resta, ha demanat la "acceleració màxima" de la vacunació per a les terceres dosis i ha remarcat l'objectiu que abans que es reprenga el curs, tots els professors ja estiguen vacunats.

D'altra banda, respecte a les noves restriccions respecte a les mascaretes, Puig ha indicat que aquest "s'han demostrat com un instrument absolutament útil en la causa de la superació de la pandèmia". Quant a l'aire lliure, ha indicat que "en una terrassa o un espai compartit durant un temps perllongat, una persona es pot contagiar perfectament", encara que hi haja menys possibilitats.

Per açò, ha indicat que l'Advocacia de la Generalitat està valorant la possibilitat que també es demane el passaport covid en les terrasses, alguna cosa que es va incloure en la petició de mesures al TSJ però que no ha entrat en vigor entre les mesures actuals.

Puig també ha indicat que la setmana vinent hi haurà una reunió de la Interdepartamental per a valorar la necessitat de prendre més mesures i que durant aquesta setmana hi haurà reunions tècniques per a valorar la situació.

El president ha insistit que "encara que estiguem en festes, no estem per a festes" i ha remarcat que els contagis es produïxen en àmbits de confiança i sense mascaretes. "Amb mascareta és molt difícil contagiar-se", ha insistit.