Isa Pantoja explica cómo pasarán la Navidad: "Cada uno en su casa, el recuerdo de mi abuela está presente"

En estas fechas tan señaladas, los reencuentros familiares para celebrar un año más son punto del día en todas las casas. En la mañana de este jueves, Isa Pantoja ha explicado, en El programa de Ana Rosa, cómo serán las celebraciones este año en el clan.

Las disputas entre Isa y Kiko no han pasado desapercibidas y, aunque esta es una época que invita a dejar a un lado los conflictos, entre los hermanos no parece haber acuerdo para firmar la paz. Todo ello, sumado al fallecimiento de doña Ana, han hecho que los ánimos en Cantora no estén muy receptivos a fiestas.

"Vamos a pasarla cada uno en su casa porque, por lo que sabéis, la situación ahora mismo no está bien y, aparte, para mi madre estas fechas son delicadas porque vuelve el recuerdo de mi abuela, que está siempre presente, pero quizás ahora más todavía. El año pasado no se celebró y este año menos porque mi abuela no está con nosotros", ha apuntado Isa.

La colaboradora del matinal ha agregado que habla por ella, que mañana no podrá tener consigo a su hijo, Alberto. Además, Isa ha señalado que, en función de cómo se encuentre Isabel Pantoja, barajará la posibilidad de celebrar la Nochevieja con ella y, así, dar juntas la bienvenida al 2022.