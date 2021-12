Decenas de personas ocupan una oficina de CaixaBank en Mataró para exigir alquileres sociales

🔥[URGENT]🔥@mossos es prepara per carregar, però la moral està ben alta!@caixabank_cat @DBotePaz @pscmataro prefereixen fer-nos fora a la força que buscar solucions per 10 famílies vulnerables de la comarca! 😠



Veniu a donar suport! C/ de la Riera n.15 (Matarò)! pic.twitter.com/XI4KAkCBLz