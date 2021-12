L'Ajuntament de València demanarà el passaport covid per a accedir a Expojove i destaca la seguretat del recinte

No obstant açò, Galiana, en declaracions als mitjans abans del ple municipal, ha assenyalat que són les autoritats sanitàries les que han de marcar la normativa, alguna cosa en el que han coincidit a reclamar la vicealcaldesa, Sandra Gómez, i la portaveu popular, María José Catalá.

En eixe sentit, el regidor ha assenyalat que el diumenge s'obrirà Expojove "llevat que la Generalitat traga alguna ordre restrictiva", que "en eixe cas s'acatarà sense cap tipus de dubte" i sobre aquest tema ha assenyalat que en aquesta pandèmia "portem dos anys vivint al dia".

Amb tot, ha incidit en la seguretat d'Expojove i ha assenyalat que en la ciutat es mantenen les obres teatrals, que són moltes de les activitats d'aquesta fira, i que als partits de futbol estan acudint milers de persones "sense cap tipus de problema". A més, ha recalcat que Fira València coordina les mesures de seguretat necessàries en el recinte.

Per la seua banda, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha reclamat a la Conselleria de Sanitat que marque "un criteri unificat" per a la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments nadalencs per als més menuts. Així, ha recalcat que és "convenient" per a "evitar discrepàncies o diferències entre Ajuntaments que hi haja un criteri unificat" al que els consistoris "puguen acollir-se i done la seguretat que estan fent les coses bé".

De la mateixa manera, la portaveu 'popular', María José Catalá, ha demanat a les autoritats sanitàries que es pronuncien "sobre aquest tipus de celebracions i esdeveniments" i a l'Ajuntament que reclame el passaport covid.

ÚS DE MASCARETA A L'EXTERIOR

D'altra banda, sobre l'ús obligatori de la mascareta en exteriors, Galiana ha assenyalat que és una mesura que s'acatarà si s'aprova, però ha qüestionat la seua utilitat per a controlar la pandèmia i més amb totes les excepcions que s'han anunciat. Per contra, ha defès "prendre decisions científiques".

Des del PP, Catalá ha assenyalat que allò que necessita Espanya és una Llei de pandèmies que coordine accions perquè "no té sentit" que en cada comunitat s'adopten decisions diferents" i més amb la mobilitat que hi haurà entre comunitats en Nadal per a visitar a familiars.

El portaveu de Cs, Fernando Giner, ha assenyalat que cal complir les restriccions que marquen les autoritats sanitàries i ha animat a tota la població al fet que es vacune. No obstant açò, ha denunciat "la contradicció" de l'equip de Govern municipal en exigir tantes restriccions a la població i a la iniciativa privada però no adoptar "cap mesura eficaç" en les seues competències i, en eixe sentit, s'ha referit a la falta de freqüència de transport públic per a evitar aglomeracions.

Sobre aquest tema, el regidor de Vox Pepe Gosalbez ha assenyalat que és una mesura adoptada "sota una pressió" de cinc presidents autonòmics que "l'única cosa que fan és restringir les llibertats dels espanyols".