Este lunes, Bárbara Rey y Bigote Arrocet fueron pillados de cena en el Hotel Weelington de Madrid, una celebración organizada por una amiga en la que, según algunos de los presentes, acudieron como pareja, ya que parece que llevan juntos ya tres meses. Sofía Cristo, hija de la vedete, y algunos de sus conocidos han desmentido que sean algo más que amigos, y finalmente ha sido la propia actriz la que se ha pronunciado.

Lo hizo a través de Aurelio Manzano, que entró en directo en Ya son las ocho para revelar lo que le había dicho. "Lo de Edmundo ya me han dicho que sois solo amigos. ¿Qué no hay nada, no?", le preguntó el periodista.

"Sí, me encuentro muy bien de momento, muy a gusto, muy feliz y punto. Dios dirá", respondió Bárbara Rey. Además, el paparazzi aseguró que estuvo hablando con ella por mensaje sobre su supuesta relación, y ella le respondió con emoticonos de risas y corazones.

"Ella maneja los tiempos como quiere, si no quisiese que se hablase de esto no se dejaría ver ni hubiese pasado", declaró Aurelio Manzano. "Yo creo que ella está ilusionada. No dices 'Dios dirá' si no tienes al menos una ilusión. Creo que a lo mejor no quiere ponerle la etiqueta de novios".

Sin embargo, en la mañana de este jueves, la vedete decidió no declarar nada a los reporteros de Europa Press, y evitó las preguntas sobre la reacción que habría tenido María Teresa Campos, ex de Bigote Arrocet: "Yo con Teresa hace mucho tiempo que me llevo bien".