La programación de televisión de Nochebuena arranca casi sin excepción en todas las cadenas generalistas a las 21.00 horas, con el mensaje del rey Felipe VI desde el Palacio de la Zarzuela. Se emitirá en todos los canales de RTVE, además de en Telecinco , Antena 3 y La Sexta, entre otras. A partir de ahí la noche se diversifica.

La 1.

Ana Obregón y Boris Izaguirre en 'Telepasión'. LA 1

Nochebuena.

El viernes 24, a las 21.15 horas, regresa Telepasión, el especial musical de Nochebuena más divertido protagonizado por los rostros de RTVE. El tema principal girará alrededor de un avión pilotado por Ana García Obregón y Boris Izaguirre.

Dirigido por Juan Luis Iborra, Telepasión Airlines: vuelo 2021 contará con la participación de más de 70 de los rostros más conocidos de RTVE: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera, Anne Igartiburu, Ion Aramendi, Alaska, Nieves Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo, Antonio Najarro o Jordi Hurtado, entre muchos otros.

Interpretarán temas virales como Todo de ti de Rauw Alejandro o Mon Amour de ZZoilo y Aitana, clásicos navideños como All I want for Christmas is you, éxitos de distintas épocas y estilos como Háblame de ti o Contigo aprendí, e incluso un popurrí eurovisivo.

A las 22.20, llegará el primer especial musical, Un año más, en el que Ana Torroja interpretará grandes éxitos de su larga trayectoria musical y realizará duetos en homenaje a Mecano con Raphael, Malú, Pablo López, Miss Cafeína, Alaska, Ana Mena, Fredi Leis, Rozalén, Sara Baras y Pablo Alborán. El especial contará con los cameos de Millán Salcedo, Mario Vaquerizo y Tony Aguilar.

A las 23.40, será el turno del especial +Aitana, una de las estrellas emergentes más importantes de nuestro país contará con las colaboraciones de Sebastián Yatra, Cali y El Dandee, David Bisbal, Pablo Alborán, Vanesa Martín, ZZoilo o Dani Martín.

Viaje al centro de la tele rematará la Nochebuena a continuación con Una noche superlatina, el especial navideño del programa dirigido por Pedro Santos.

Viaje al centro de la tele con Rosalia. La 1

Navidad.

El 25 de diciembre, a las 22.00 horas, La 1 celebra la Navidad con La Noche D. Dani Rovira y su equipo proponen volver a ser niños para disfrutar con unos invitados de lujo: Paco León, Miren Ibarguren, Belén Rueda, José Coronado y Omar Montes. Además, recibirá el espectacular número circense de Circlassica y la fuerza y emoción del musical El Rey León.

La 2.

Nochebuena.

Antes del mensaje del Rey, a las 20:00 horas, La 2 ofrecerá el concierto Música en Navidad desde el Palacio Real. Y desde las 22.00 horas, Cómo nos reímos, dirigido por Daniel Villasante, se vestirá de gala y de Navidad para despedir su temporada y celebrar la Nochebuena con más de dos horas de humor. Humorpedia ofrece los chistes, sketches, doblajes, parodias y gags más divertidos del Fondo Documental de RTVE.

Un tributo a todos los géneros del humor a través de los grandes maestros de la comedia: Eugenio, Chiquito de la Calzada, Tricicle, Cruz y Raya, Los Morancos, Martes y Trece, Gila y muchos, muchos más. Además, este año el programa ha querido rendir un homenaje a Terry Gilliam y Monty Phyton y su mundo visual.

Navidad.

En la mañana de Navidad, La 2 emitirá desde las 11.00 la Misa de Navidad y la bendición urbi et orbi. Y a partir de las 12.15, el Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Belinda Washington (izquierda), Gisela y Chenoa en 'Tu cara me suena'. ANTENA 3

Antena 3.

Nochebuena.

Tanto La ruleta de la suerte (14.00 horas) como Pasapalabra (19.00 h) tendrán ediciones especiales por la tarde y ya a eso de las 21.15 horas comenzará Lo mejor de cada casa, de la mano de los presentadores de Atresmedia, con una selección con las imágenes más divertidas, impactantes, sorprendentes… de las cadenas del Grupo en 2021.

A continuación, Nochebuena con Tu cara me suena, con el repaso más completo a las mejores actuaciones de la historia del programa, de todas las ediciones emitidas en estos diez años de éxito.

Navidad.

El sábado 25 de diciembre, la cadena invitará a pasar la noche de Navidad con El Peliculón, que emitirá la película Wonder.

Gloria Serra, en una promoción de 'Equipo de investigación'. Atresmedia

La Sexta.

Nochebuena.

A partir de las 21.15 horas, tras el Mensaje de Su Majestad el Rey, La Sexta pasa una Nochebuena con programas ya conocidos por la audiencia y destacados de La Sexta Columna y Equipo de investigación.

En la tarde del 24 de diciembre (15.45 horas) en Zapeando, Dani, Miki, Quique, Lorena, Cristina y Valeria Ros celebrarán la Nochebuena con su ya tradicional entrega de regalos del Amigo Invisible. Además, Gipsy Chef traerá un menú de urgencia con sus sencillas recetas por si se nos quema el pavo a última hora. Habrá un especial de Preguntas Heavys Especial Navidad y Valeria Ros mostrará los mejores regalos que se pueden hacer esta Navidad.

Navidad.

Será turno para un especial que ha preparado La Sexta Noche (21.30 h), el programa que cada sábado sigue la actualidad de la mano de José Yélamo y Verónica Sanz.

Lara Álvarez y Joaquín Prat. Telecinco

Telecinco.

Nochebuena.

Lara Álvarez y Joaquín Prat conducen una gala llamada Viva la fiesta: Nochebuena (21.15 h) que contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales como Gloria Trevi, Omar Montes, Ana Mena, Bertín Osborne, James Blunt, Ruth Lorenzo, Edurne, Fangoria o Pastora Soler.

Navidad.

Bertín Osborne abre las puertas de su casa sevillana de Alcalá de Guadaira para recibir a Toñi Moreno y compartir conversaciones, anécdotas y confidencias en Su casa es la suya, especial en el que Osborne mostrará su faceta más personal y que Telecinco emitirá este sábado 25 de diciembre en prime time (22.00 h) coincidiendo con el 40º aniversario de la carrera musical del artista.

En este especial, que la cadena realiza en colaboración con Proamagna, Bertín cambia su rol en el programa y se convierte en el protagonista de la entrevista que realiza Toñi Moreno.

Cuatro.

Nochebuena

La cadena se centra en el cine infantil, con la emisión, a partir de las 21.30 de la película de animación El viaje de Arlo y a continuación (23.05) de Ice Age: El gran cataclismo.

Navidad

A las 22.55 llegará Íker Jiménez y Horizonte para ahondar en la elevada capacidad de contagio de la variante ómicron y ofrecer la última hora sobre la pandemia junto a expertos como César Carballo, médico adjunto del servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y Alfredo Corell, catedrático de Inmunología.