CSIF urgeix a implantar el teletreball en els centres de l'Administració de l'Estat a la Comunitat i a mesurar el CO2

La central sindical, davant l'expansió de la pandèmia, també ha exigit mesuradors homologats de CO2 en tots els espais laborals i convocar els comités de prevenció.

CSIF reclama en l'escrit, dirigit a Delegació del Govern, que adopte "urgentment totes les mesures necessàries per a poder salvaguardar la salut i integritat de tots i cadascun dels treballadors d'Administració General de l'Estat (AGE) a la Comunitat Valenciana".

El sindicat defineix l'actual situació com "un exercici de temeritat" per part de l'Administració.

L'organització ha realitzat aquesta petició en un document en el qual mostra la seua preocupació davant l'increment de contagis i la falta de mesures per a afrontar-ho per part de l'Administració en la seua qualitat d'ocupador.

D'aquesta manera, recorda que no estan convocant alguns dels comités de salut i seguretat en organismes d'AGE a la Comunitat Valenciana, a pesar d'haver acordat fer-ho si s'agreujava la situació, com està ocorrent.

CSIF, en aquesta mateixa línia d'inacció, al·ludeix a la "falta de ventilació creuada eficient en edificis administratius", en alguns casos per criteris arbitraris per a evitar costos, la qual cosa, com adverteix el sindicat, "suposa un greu risc tant per a empleats públics com per a ciutadans que acudixen a aquests organismes".

La central sindical inclou, en "eixa manca de la prevenció adequada, que la gran majoria de centres de treball manca d'un mesurador de CO2 en l'interior del recinte per a tindre coneixement de la probabilitat de contagi". També alerta que "no han instal·lat filtres HEPA per a purificar l'aire en la major part de les dependències".

EVITAR RELAXACIÓ DE MESURES

El sindicat avisa igualment de la necessitat d'evitar "la relaxació de mesures de protecció individual i col·lectiva com l'ús obligatori de mascaretes en els llocs de treball".

A més, alerta que "amb l'ús de la calefacció el risc de contagi per gotes suspeses en l'aire o aerosols s'incrementa per l'efecte potenciador de l'aire calent".

CSIF recalca que, en aquest context, "les condicions en les quals es treballa en la major part d'organismes i centres d'AGE a la Comunitat Valenciana, amb una activitat presencial propera al 100%, resulten tot un exercici de temeritat i un contrasentit, en exposar innecessàriament a tot el col·lectiu de professionals i als milers d'usuaris que acudeixen a aquests recintes per a realitzar diferents tràmits".

La central sindical urgeix, per tant, a implantar el teletreball de manera voluntària en tots els llocs que siguen susceptibles de fer-ho i a instal·lar mesuradors de CO2 i filtres HEPA en tots els recintes laborals, a més de convocar als diferents comités de seguretat i salut laboral.