Les Festes de la Mare de Déu de la Soledat de Nules, declarades d'Interés Turístic Provincial

La sol·licitud va ser presentada per l'ajuntament de la localitat castellonenca per a rebre el distintiu que Turisme concedeix a les festes que ofereixen una especial rellevància des del punt de vista turístic per la seua aportació cultural i al bagatge de les tradicions populars valencianes.

Aquesta nova declaració per a Nules s'uneix a la del passat mes d'agost, que reconeixia la Fira Agrícola i Ramadera de Nules com a festa d'interés turístic autonòmic, a més d'altres quatre festivitats del municipi que han obtingut en 2021 la distinció de Festa d'Interés Turístic Provincial: la festa de Sant Vicent, la dels Barraquetes, les de Sant Xotxim i les festes de Sant Joan.

Aquestes declaracions s'emmarquen sota el Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d'interés turístic de la Comunitat Valenciana.

BALANÇ 2021

Turisme ha declarat al llarg de 2021 un total de 41 festes d'Interés Turístic, de les quals 8 han aconseguit la distinció de Festes d'Interés Turístic Autonòmic a la Comunitat Valenciana, altres 9 d'interés Provincial i 24 d'Interés Local, detalla la Generalitat en un comunicat.

Les festes que han obtingut la distinció autonòmica, a la província d'Alacant, la dels Moros i Cristians d'Elx, el Carnestoltes de Torrevella i les Festes Majors d'Altea en honor a Sant Blai i Crist del Sagrari; de la província de Castelló, el Ral·li Transbetxí, la Festa de Sant Antoni de Betxí i la Fira Agrícola i Ramadera de Nules. En la província de València, el Septenari de la Verge de Santerón de Vallanca i els Moros i Cristians d'Albaida.

Respecte a les declaracions de Festes d'Interés Provincial, la província de Castelló se situa al capdavant en albergar set distincions en 2021: les cinc festes anteriorment detallades de Nules i les festes de Sant Xotxim i de Sant Roc de Vilavella. Per la seua banda, la província d'Alacant sumisca al seu registre de festes d'Interés Provincial la Cavalcada de Reis de Mutxamel i la Festivitat de la Verge del Carmen del Campello.

En 2020, a través de Turisme Comunitat Valenciana es van tramitar un total de 52 declaracions de Festes d'Interés Turístic en les tres províncies. D'aquestes distincions, 6 van ser d'Interés Turístic Autonòmic, 7 distincions d'Interés Turístic Provincial i 39 d'Interés Turístic Local.