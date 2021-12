Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per a l'alcalde de La Nucia per vacunar-se contra la Covid abans d'hora

A més, sol·licita dos anys de suspensió per a càrrec públic i nou mesos de presó, segons han informat fonts del ministeri públic a Europa Press. En el seu escrit al Jutjat d'Instrucció número 2 de La Vila Joiosa, el fiscal sosté que l'alcalde 'popular' es va saltar els protocols de vacunació i es va aprofitar del seu càrrec per a rebre la dosi.

En aquest mes de desembre la jutgessa ja va desestimar el recurs de la defensa de Cano i va confirmar l'acte pel qual se li va obrir procediment abreujat en relació a la seua vacunació. La instructora manté que hi ha "indicis suficients" per a considerar que a Cano li va ser oferit el subministrament de la vacuna per "la condició d'autoritat que exercia en eixos moments" i que va poder accedir al centre de majors per ser alcalde malgrat no estar convocat de manera oficial.

Així mateix, insisteix que és "innegable" que, per la seua condició pública, va accedir al centre quan es trobava prohibit l'accés per a la resta de persones i que, per totes les diligències d'instrucció practicades, es poden deduir indicis que permeten sostindre que aquest oferiment de la vacuna "es va realitzar en consideració al seu càrrec públic i no com a mèdic".