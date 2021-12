Los mercados mantienen las ventas pese a las restricciones: "Ha sido una decepción, más que el año pasado"

Los vendedores del Mercado Central de Tarragona trabajan sin descanso cuando faltan pocos días para Navidad y San Esteban. Las restricciones acordadas en Cataluña han provocado que muchos clientes compren sin saber muy bien que cocinarán ni para cuántas personas.

La mayoría de los compradores han optado por comprar los mismos productos de años anteriores, pero con menos cantidad, puesto que serán menos en la mesa para cumplir con la limitación de diez personas.

"Mucha gente se quedará todo lo que había pedido, cocinan igualmente y después se lo reparten entre los familiares", ha explicado Pep Carnicer, de la carnicería Meritxell. A pesar de que las ventas van a buen ritmo, vendedores y compradores lamentan la carencia de alegría en las compras.

Imagen de un vendedor y clientes comprando para las fiestas de Navidad ACN

Pollos rellenos, redondos de becerra, entrecots, cabrito, gambas, langostinos, mejillones, rape o merluza. Estos son los productos más pedidos en el mercado tarraconense en Navidad. Como cada año, los compradores han optado por los menús "clásicos" y "típicos" de estas fiestas y las restricciones no han cambiado demasiado los hábitos en la hora de comprar. Mientras que algunos han decidido mantener los mismos pedidos, otros han reducido las cantidades. "He comprado de todo y me sobrará todo porque al final haremos poca cosa, la situación es un poco complicada", ha afirmado Asunción.

Pedro Gómez también ha comprado un pollo relleno como hace cada Navidad, pero en su caso se reunirá con menos familiares. "Son necesarias las medidas, entre todos tenemos que apoyar a los sanitarios que están agobiados, todos tenemos que poner de nuestra parte", ha expresado.

En cambio, Angelina ha tomado una decisión más drástica y no se encontrará con sus parientes. Ella y su marido pasarán las fiestas solos. "Íbamos a ir a Lleida, pero con la pandemia hemos decidido quedarnos a casa; las compras son flojas, todo ha subido", ha dicho.

Satisfechos por las ventas

Según los vendedores las ventas van a buen ritmo y ha habido poquísimas anulaciones a raíz de las restricciones. De hecho, el carnicero Àngel Roger ha asegurado que han aumentado el número de pedidos porque mucha gente prefiere quedarse a casa en lugar de ir al restaurante. "Han comprado más y más diverso", ha recalcado Roger. "Estamos contentos, se está vendiendo de todo", ha añadido Pep.

Aun así, los vendedores de la pescadería la Carmeta han explicado que los clientes compran con incertidumbre ante el hecho de que no saben con cuántas personas se acabarán reuniendo finalmente.

Compradores esperando su turno para hacer las compras de Navidad en el Mercat Central de Tarragona ACN

"Las ventas no ha empezado demasiado bien, son flojitas; la gente tiene miedo y dudas sobre que comprar", ha apuntado el pescadero Jordi Civil. Comparte parada con María Caparrós, de la pescadería Tinet. "Se nota que es Navidad porque hay ventas, pero mucha gente son menos en la mesa, y esto repercute porque compran menos cantidad", ha sostenido.

De hecho, los vendedores y compradores comparten que no hay la alegría de otros años. "Los ánimos están un poco decaídos", ha afirmado Caparrós. "Pensaba que nos podríamos reunir todos, ha sido una decepción incluso más que el año pasado, estamos un poco tristes, la parte buena es que estamos todos bien", ha remarcado Asunción.

Fin de año incierto

Los comerciantes confían que las ventas para Fin de año sean buenas, a pesar de que apuntan que es muy probable que se repita el mismo patrón de Navidad y San Esteban. "Es una incógnita, cambia mucho la venta de Navidad respecto a la de Fin de año, tenemos encargos y, de momento, no han variado", ha señalado Carnicer.

También hay incertidumbre entre los compradores a la hora de decidir que harán por esta festividad. Àngela y Pere son un ejemplo. Ellos solían salir a cenar de restaurante y, este año, tienen previsto quedarse a casa.