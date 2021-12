Alberto Arce guanya la XVIII edició del Premi de Poesia César Simón de la Universitat de València

Els membres del jurat, compost per Purificació Mascarell, Sandro Luna i Xelo Candel Vila, com a secretària, van resoldre per unanimitat concedir el XVIII Premi de Poesia César Simón a l'obra d'Alberto Arce "atenent la coherència del conjunt de poemes i la càrrega d'indagació emocional que, en cap moment, eludeix bussejar en les aigües de l'íntim i el personal". "En 'El caos que nos amarra' hi ha veritat poètica i ressona en el ressò tràgic de l'humà", asseguren.

Alberto Arce és un poeta i periodista asturià graduat en Llengua Espanyola i Literatura per la Universitat d'Oviedo. Compagina la creació literària amb el periodisme com a redactor en la secció local d'Oviedo del diari asturià El Comercio.

La seua trajectòria literària està profundament marcada pels poetes de la segona mitat del segle XX i les veus de la poesia més compromesa. En 2016 va publicar el seu primer poemari, 'La suite de las golondrinas', i l'any 2017 va publicar 'Enjambre'.

Des d'aquest moment, participa en antologies poètiques com 'Oviedo, libro abierto' (Trea, 2017); 'Vive la voz' (Círculo Cultural de Valdediós, 2018) o 'Casa Sellada' (Más Madera, 2020). Arce també ha col·laborat en diferents revistes de creació literària com Maremágnum i Anáfora.

El Vicerectorat de Cultura i Esport, a través de l'Aula de Poesia, convoca aquest guardó a la fi de premiar en el millor llibre de poemes, promovent la creació poètica en espanyol i la divulgació de les obres en el context universitari i en la societat en general.

César Simón va ser un poeta nascut a València en 1932. Es va doctorar en Filosofia i Lletres amb una tesi sobre Juan Gil-Albert i va ser director de l'Institut Lluís Vives de Benetússer, treball que va compaginar durant un temps amb la docència al Departament de Teoria dels Llenguatges a la Universitat de València. Encara que cronològicament pertany a l'anomenada 'segona generació de postguerra', la seua poesia es desenvolupa a partir dels anys setanta arribant a obtindre en 1996 el Premi Loewe pel seu llibre Templo sin dioses.