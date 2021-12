La dona detinguda per matar a martellades a un home a Bétera passa demà a la disposició del jutge

El Jugat d'Instrucció número 3 de Llíria es va fer càrrec inicialment de la investigació, encara que finalment es va traslladar el procediment al número 4.

L'incident es va registrar ahir al matí, quan el telèfon d'Emergències 112 va rebre un avís per un possible homicidi a Bétera i s'alertava que hi havia un home sagnant de forma abundant, al carrer San Francisco.

Un metge d'Atenció Primària desplaçat al lloc únicament va poder confirmar la defunció de la víctima. La Guàrdia Civil va detindre una dona de 52 anys pel presumpte homicidi.

La víctima, un home de 60 anys, pertanyia a una família molt coneguda en la localitat, en la qual des de fa anys residia també la detinguda.