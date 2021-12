Cs regala llibres a la Generalitat per Nadal, com 'La historia interminable' pel finançament autonòmic

Amb aquesta iniciativa, el partit vol defensar la cultura i fomentar la lectura, a més de posar "davant de l'espill" als membres del govern del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem).

'La historia interminable', de Michael Ende, va així per al conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler, en clara referència a l'etern ajornament de la reforma del sistema de finançament autonòmic, mentre 'La fuerza de la fe y el poder de la plegaria en la curación de las enfermedades' és per a la consellera de Sanitat, Ana Barceló (PSPV), com a crònica de la seua gestió de la pandèmia.

Precisament, la síndica 'taronja', Ruth Merino, va aprofitar aquest dimecres l'últim ple de l'any de les Corts per a entregar en mà el seu regal a Puig, també líder del PSPV: el llibre 'El huracán catalán', de Sandrine Morel, amb el qual va voler traslladar-li "els perills del nacionalisme".

Altres títols regalats per Cs són 'Archipiélago Gulag', d'Alexander Solzhenitsyn, per al vicepresident Héctor Illueca (Podem); 'Los totalitarismos', d'Hannah Arendt, per a la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís), i 'El principito' per al titular d'Educació, Vicent Marzà (Compromís).

També ha enviat 'Un mundo feliz', d'Adolf Huxley, a la consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo (EUPV), per a denunciar "el perill de la intromissió de l'estat en la societat"; 'El hombre invisible', d'HG Wells, per a la consellera d'Innovació i Universitats, Carolina Pascual, per a evidenciar la seua "irrellevant" gestió; i 'Los enemigos del comercio' d'Antonio Escohotado per al responsable d'Economia, Rafa Climent (Compromís), amb la intenció de defendre la importància dels autònoms, les pimes o els emprenedors en l'economia valenciana.

La consellera d'Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), ha rebut de part de Cs un dels clàssics de la literatura espanyola, 'Platero y yo', de Juan Ramón Jiménez, que explica la vida del ruc Platero. I als titulars d'Obres Públiques i Justícia, Arcadi España i Gabriela Bravo (PSPV), els ha arribat 'Extraños en un tren', de Patricia Highsmith, i 'La separación de poderes' de Montesquieu, respectivament.

Amb aquest gest, Cs aposta per aprovar mesures per a fomentar la lectura i donar suport a les biblioteques, editorials, llibreries, distribuïdors, autors i il·lustradors. Ja ha presentat una proposició no de llei (PNL) en Les Corts per a promocionar la lectura a la Comunitat que proposa més subvencions per a promocionar les obres d'autors valencians, més finançament per al programa de biblioteques d'aula i més fons per al programa d'especialització del professorat en el desenvolupament de la competència lectora. També reclama l'engegada del programa 'Elige un libro al cumplir seis años' i continuar impulsant accions per a la promoció lectora en el públic general.